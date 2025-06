La Junta insta al Gobierno, a petición del PP, a ampliar hasta los 6 años las unidades de atención temprana

OVIEDO 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP, a través de su diputada Beatriz Polledo, defendió este miércoles en el Pleno una proposición en la que la Junta insta al Consejo de Gobierno a ampliar hasta los 6 años las unidades de atención temprana, al margen de los apoyos que puede ofrecer la propia escolarización, dado que este servicio es esencial para el desarrollo de los niños y niñas de nuestra comunidad autónoma, como ocurre en el resto de España.

Polledo ha indicado que en Asturias esas terapias se cortan a los tres años, "justo cuando más las necesitan" y ha añadido que mientras en todas las comunidades se garantiza la atención hasta los seis años, incluso se extienda a más edad, aquí se les deja sin apoyo y en plena fase de desarrollo.

"No hablamos de privilegio, no hablamos de justicia, señor Barbón, hablamos de igualdad y sobre todo yo creo que hablamos de sentido común. Señorías, solo pedimos lo que es una realidad en otras partes de España, que ningún niño en Asturias quede atrás por haber nacido aquí. Estas son las palabras de dos madres, de dos madres que hoy están aquí y que me han pedido que les dé voz", indicó Polledo.

Ha insistido la diputada del PP en que las consecuencias de cortar las terapias de atención temprana a los tres años son muchas y son muy negativas, porque el 80% del desarrollo cerebral se produce antes de los seis años. Por ello cada mes sin terapia es una oportunidad perdida y además en muchas ocasiones los problemas más graves no se detectan antes de los tres años.

Desde el PSOE, Ana Isabel González Cachero, ha indicado que aprueban la propuesta del PP porque consideran que el conjunto de intervenciones dirigidas a los niños de cero a seis años para que se desarrollen de forma óptima a nivel cognitivo, motor y socio afectivo, es una cuestión en la que "todos debemos de estar de acuerdo y todos debemos trabajar a favor".

No obstante ha recordado que el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Derechos Sociales han establecido ya el marco referencial autonómico para todas las CCAA, para fijar unos criterios comunes, homogenizar y consensuar directrices.

La diputada de Vox, Sara Álvarez, ha considerado que no existe una norma que determine el momento en el que van a manifestarse determinadas carencias en el desarrollo de los más pequeños. "No hay nada que indique que el límite se encuentre en esos tres años", dijo la diputada, que ha mostrado el apoyo a la propuesta.

Desde IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, ha indicado que consideran fundamental esta iniciativa pero ha incidido en que se trata de una iniciativa que ya está aprobada a nivel estatal.

"Ustedes faltan a la verdad cuando dicen que Asturias es la única comunidad autónoma que atiende hasta los tres años. Lo que ocurre es que hasta ahora hay diferentes modelos de atención. En todo caso estamos de acuerdo con su iniciativa", dijo.

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha dado su apoyo a la propuesta del PP que es "absolutamente necesaria" y ha destacado que la misma es una propuesta de los Ministerios de Sanidad y de Consumo, Derechos Sociales y Agenda 2030. En la misma línea de Vegas, si ha querido corregir a la diputada del PP apuntando que no es Asturias la única comunidad que corta la atención temprana a los 3 años. "Es una propuesta absolutamente necesaria, pero no mientan porque no es necesario cuando además traen una propuesta tan bonita como esta", dijo Tomé.

También desde el grupo Mixto, Adrián Pumares, ha dado su apoyo a la inicitiva y ha recordado que "desde luego, invertir en la atención temprana es prevención, es salud y es autonomía y, por lo tanto, estarán absolutamente de acuerdo".

ÁREA VIAVILIDAD INVERNAL LENA

Por contra el PP no logró sacar adelante una proposición en la que solicitaban instar al Gobierno de la nación a dotar, a la mayor brevedad posible, de los requisitos mínimos de seguridad, higiene y confort a las instalaciones del área destinada a aparcamiento de emergencia de vehículos pesados en vialidad invernal, autovía A-66, punto kilométrico 56, ubicada en Lena (Asturias), además de facilitar una vía de acceso más segura para que su utilización no implique un menoscabo a la seguridad ni a la dignidad de los transportistas que la utilicen.