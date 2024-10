La Junta rechaza una proposición del PP sobre ayudas al alquiler

OVIEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Junta General ha rechazado este miércoles una proposición no de ley (PNL) del PP sobre ayudas al alquiler de vivienda, en una votación por puntos que ha decaído en los tres casos por el voto contrario de los 23 escaños que suman PSOE, IU-Convocatoria por Asturies y la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé.

Además, el PP no ha admitido una enmienda planteada por Vox y expuesta por la diputada Sara Álvarez Rouco, para modificar del punto número 3 del texto sobre un aumento de las subvenciones e incremento de los fondos para esas ayudas económicas, "con el fin de favorecer el acceso a una vivienda asequible, atendiendo especialmente a familias y jóvenes garantizando en todo caso la prioridad nacional".

La diputada 'popular' Susana Fernández ha sido la encargada de defender la iniciativa, asegurando que el acceso a la vivienda puede resultar "un reto inasumible para muchos asturianos", especialmente los jóvenes.

Para Fernández, la gestión de Vipasa es "pésima" y "no es admisible el retraso en el pago de las ayudas al alquiler" como tampoco lo son "los errores burocráticos". Así, desde el PP apuestan por incrementar los fondos para estas ayudas al alquiler a fin de favorecer el acceso a una vivienda asequible, con trámites más sencillos y ágiles. "Es hora de pasar de las palabras a los hechos y de poner en marcha políticos efectivos en materia de vivienda", ha dicho.

Al respecto, la diputada de IU-Convocatoria por Asturies, Delia Campomanes, ha recriminado al PP que quieran simular que se preocupan por la situación de quienes no llegan a fin de mes y tienen dificultades para pagar el alquiler. "Son ustedes el partido del ladrillo, la especulación y la burbuja inmobiliaria", ha reprochado, afirmando que las iniciativas que se plantean ya las está adoptando actualmente el Gobierno de coalición.

También el socialista José Ramón García ha ironizado con la "agenda social" que plantea el PP, afirmando que desde el Principado se está trabajando para atajar la situación. "No les creo porque gobiernan en muchos sitios, como en esta ciudad --Oviedo-- o en el agujero negro de la especulación, individualismo e injusticia social que es Madrid, donde tienen ustedes a su musa dirigente", ha remarcado.

Además, la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha afeado al PP que su discurso está alejado de las reivindicaciones de las miles de personas que se manifestaron por el derecho a la vivienda mientras se aproxima al argumentario de Vox.

Por su parte, el diputado del Grupo Mixto-Foro, Adrián Pumares, ha dado su respaldo a la iniciativa del PP, lamentando que la situación de las ayudas al alquiler en Asturias "sigue atascada".

DECAE UNA PROPOSICIÓN DE VOX CONTRA LA 'OKUPACIÓN'

La sesión de este miércoles también ha debatido una proposición no de ley (PNL) de Vox sobre políticas de lucha contra la 'okupación' de viviendas que ha decaído con el rechazo de toda la Cámara autonómica, al obtener solo sus cuatro votos a favor y el resto de los 41 escaños en contra.

El diputado de Vox Javier Jové fue el encargado de defender la iniciativa con la que pretendía "proteger la propiedad privada para proteger la democracia" y combatir la "cultura de la impunidad" y la "protección al moroso" así como la "justificación moral ante impagos de alquiler y 'okupación' de viviendas".

Las líneas de actuación que planteaba la proposición pasaban por una oficina contra la 'okupación' para agilizar detección de casos y agilizar desalojos; bonificaciones a propietarios de viviendas 'okupadas'; y excluir del acceso a vivienda social a quienes se hayan visto implicados en casos de 'okupación'.

Al respecto, desde PP y Foro mostraron coincidencias sobre el problema de la 'okupación' y la importancia de dar seguridad jurídica a los propietarios de viviendas, aunque señalaron discrepancias con las propuestas planteadas por Vox.

Mientras que el diputado de Foro, Adrián Pumares, mencionó problemas competenciales y dudas de constitucionalidad en la proposición de Vox, la diputada del PP Susana Fernández apuntó que "el texto presentado adolece de deficiencias que resultan evidentes".

Más críticos con el fondo de los planteamientos que con la forma se mostraron la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé; el portavoz de IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas; y el diputado socialista José Ramón García.

Tomé calificó de "falacia" la situación planteada por Vox, asegurando que los casos de 'okupación' suponen un porcentaje residual mientras que el "verdadero problema" es la dificultad para acceder a una vivienda digna a precio asequible.

En la misma línea, Vegas insistió en que la 'okupación' supone una realidad "limitada", como un 0,3% de los delitos de Asturias; y García reiteró que "el problema real en España con la vivienda no es la 'okupación', es la falta de vivienda".

"La propiedad privada es importante siempre, pero no es lo esencial porque para ser ciudadano no hace falta ser propietario", ha argumentado el diputado socialista, para quien los representantes de Vox "trafican con miedo y odio". "Al nacionalcatolicismo fascistoide que representan no lo vamos a blanquear de ninguna de las maneras", ha zanjado.