El jurado encargado de conceder el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025 se reúne el 2 de septiembre

Archivo - Varias personas observan desde un balcón la visita de la Familia Real al ganador del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2023, a 21 de octubre de 2023, en Arroes, Villaviciosa. - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

OVIEDO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El jurado encargado de conceder el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025 se reunirá el martes, 2 de septiembre, en el Hotel Eurostars de la Reconquista de Oviedo, en su trigésima sexta edición. Los miembros del jurado comenzarán sus deliberaciones a las 09.00 horas y, al término de la reunión, la Fundación anunciará el fallo. La lectura pública del acta tendrá lugar a las 14.00 horas en el mismo hotel (Patio de los Gatos).

El Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias se ha convertido a lo largo de sus ediciones en una de las actividades de la Fundación de más amplia y mejor acogida dentro del Principado, al estar destinado a galardonar al pueblo, aldea, núcleo de población, espacio paisajístico o grupo humano del Principado de Asturias que haya destacado de modo notable en la defensa y conservación de su entorno natural, ambiental, de su patrimonio histórico, cultural o artístico, en iniciativas de impulso económico y social o en la realización de obras comunales u otras manifestaciones de solidaridad sobresalientes.

Este galardón es entregado cada año por Sus Majestades los Reyes -acompañados desde 2019 por Sus Altezas Reales la Princesa de Asturias y la Infanta doña Sofía- durante la jornada posterior a la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, que se celebra en Oviedo en la segunda quincena de octubre.