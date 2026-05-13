El jurado reconoce a Klenerman, Balasubramanian y Mayer por sus técnicas que han revolucionado la medicina

Jurado del Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2026 durante la lectura del fallo en Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El jurado del Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2026 ha acordado conceder el galardón a los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y al biofísico francés Pascal Mayer por haber desarrollado las tecnologías de secuenciación de ADN más utilizadas en la actualidad. Según el acta, estos métodos han impulsado de forma decisiva el diagnóstico clínico y la investigación en biología, biomedicina, medicina forense y ecología.

Antes de los desarrollos de estos tres investigadores, la secuenciación de un genoma humano completo requería meses y una inversión de millones de euros, mientras que en la actualidad puede realizarse en un día y de una forma miles de veces más económica. El jurado destaca que estas tecnologías han dado lugar a una herramienta genética de uso cotidiano que ha revolucionado la medicina personalizada.

Reunido en Oviedo, el jurado ha estado integrado por Arturo Álvarez-Buylla Roces, Alberto Aparici Benages, Juan Luis Arsuaga Ferreras, Mar Capeáns Garrido, Avelino Corma Canós, Elena García Armada, Bernardo Hernández González, Rosa Menéndez López, Amador Menéndez Velázquez, Concepción Alicia Monje Micharet, Ginés Morata Pérez, Érika Pastrana Izquierdo, Noemí Pinilla Alonso, Peregrina Quintela Estévez y María Vallet Regí. Ha estado presidido por Pedro Miguel Echenique Landiríbar y ha actuado como secretario Manuel Toharia Cortés.