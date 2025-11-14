Juventud impulsa la proyección profesional de artistas emergentes en un encuentro con galeristas en la Sala Borrón.

OVIEDO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sala Borrón de Oviedo acogió este viernes un encuentro entre artistas emergentes, galeristas y representantes del sector cultural en el marco de la 35ª edición de la Muestra de Artes Plásticas del Principado de Asturias (MAPPA), con el objetivo de impulsar la proyección profesional de los jóvenes ganadores de la muestra y facilitar su contacto directo con agentes clave del mundo del arte.

El director general de Juventud, Francisco de Asís Fernández, señaló como uno de los objetivos fundamentales de este encuentro favorecer este intercambio imprescindible, en el que el Principado "acompaña y protege" a estos jóvenes "para que puedan conectar con el mundo de la empresa privada, con galeristas y artistas, y seguir su recorrido natural y dedicarse profesionalmente a lo que les gusta".

Fernández destacó la calidad del trabajo y el valor reflexivo de las propuestas. "No solo es la obra en sí, sino el profundo sentido de los tiempos y de las reflexiones que nuestros jóvenes artistas tienen detrás de cada una de las obras. Escuchar cuáles son las fuentes de las que se alimentan para crear es asombroso", valoró.