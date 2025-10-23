Juzgan a un hombre por arremeter contra una pareja de etnia gitana en un establecimiento de Gijón

GIJÓN, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía solicita una pena de tres meses de prisión para un acusado de un delito de odio por insultar y arremeter contra una pareja de etnia gitana en un establecimiento de Gijón.

Según una nota de prensa de la Acusación Pública, la vista oral estaba señalada para este jueves, en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, y ha quedado vista para sentencia.

De acuerdo al relato fiscal, el procesado (1977), el 29 de julio de 2024 sobre las 15.00 horas, estaba en el exterior de un bar de la calle Feijóo de Gijón, y al ver a la pareja, a la que no conocía con anterioridad, se dirigió a ellos despectivamente y les dijo "gitanos de mierda", instándoles a que abandonaran esa zona.

A continuación, se dirigió a la mujer, que estaba sentada en la terraza del establecimiento, y se colocó a su lado, insistiendo en las mismas palabras.

Incluso llegó a zarandearla, sin causarle lesiones, e hizo ademán de agredirla, mientras pronunciaba expresiones como "me dais asco", "sois mierda", o "largaos de aquí", con claro desprecio a su etnia, según la Fiscalía. Al acercarse el hombre a reprocharle su comportamiento, el acusado le golpeó.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de odio del artículo 510.2 a) y 5 del Código Penal; de un delito leve de lesiones del 147.2; y de un delito de maltrato de obra del 147.3.

Y solicita que se condene al acusado, por el delito de odio, a tres meses de prisión, e inhabilitación especial para el desempeño de cualquier profesión u oficio educativo en el ámbito docente, educativo, deportivo y de tiempo libre durante cinco años.

En el caso del delito leve de lesiones, le pide tres meses de multa con una cuota diaria de 8 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, mientras que solicita, por el delito de maltrato de obra, dos meses de multa con una cuota diaria de 8 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

Además, en concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice a la pareja con 1.200 euros a cada uno de ellos por daño moral, así como con 40 euros al hombre por las lesiones leves, y al Sespa con 66,69 euros por los gastos de asistencia médica causados. A esto añade el abono de las costas procesales, más los intereses legales correspondientes de todo ello.