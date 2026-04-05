Laboral Cinemateca lleva 108 películas europeas y asturianas a 21 concejos este trimestre - PRINCIPADO

OVIEDO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte ha programado para el segundo trimestre del año la exhibición de cine europeo en 21 concejos asturianos, con un total de 108 películas entre largometrajes y cortometrajes. La programación incluye siete películas spañolas, tres de ellas con firma asturiana, y seis cortometrajes hechos en la región.

Las proyecciones en el paraninfo de Laboral Ciudad de la Cultura comienzan el viernes 10 de abril, mientras que la Cinemateca Ambulante visitará Tineo y Llanes el jueves 9 de abril, y el resto de concejos colaboradores a lo largo del trimestre.

Entre los títulos destacados se incluyen éxitos europeos como Love Letters, La hija pequeña, Elegir mi vida, Sorry, baby, Father Mother Sister Brother, y ¿Qué te dice esa naturaleza?. También podrán verse obras de Isabel Coixet, Sergey Loznitsa, Kristen Stewart, Charlotte Devillers y Arnaud Dufeys, así como largometrajes españoles presentados por sus directores, como Quién vio los templos caer y La Lucha.

El programa incorpora además propuestas de animación para público joven, como Little Amélie, Arco y la selección de cortos Pequeños de Cine. Para celebrar su décimo aniversario, Laboral Cinemateca proyectará una sesión especial con seis cortometrajes asturianos premiados y distribuídos a lo largo de la última década.

ENTRADAS DISPONIBLES

Las entradas para las proyecciones en el paraninfo de la Laboral ya están disponibles, a un precio general de 4 euros y reducido de 3 para socios del Club Cultura Asturias y del Carné Joven Asturias, usuarios del Pasaporte Cultural y miembros de la comunidad de la Universidad de Oviedo.

La sesión con banda sonora original en vivo tiene un precio general de 14 euros y reducido de 12, mientras que el programa Lo meyor de Llaboral Cinemateca Curtios es gratuito, previa retirada de invitación.

Las entradas e invitaciones están disponibles en la Laboral en Gijón/Xixón, en el Centro de Información Turística del Principado (CITPA) en Oviedo/Uviéu y en la web de Laboral Cinemateca. La entrada a las sesiones de La Cinemateca Ambulante en los diferentes concejos colaboradores es libre hasta completar el aforo.