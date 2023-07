Lanero (UGT) da su apoyo al PSOE para avanzar en derechos desde el diálogo social y evitar "perder lo conseguido"

OVIEDO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT de Asturias, Javier Fernández Lanero, ha mostrado este lunes el apoyo de la organización sindical al PSOE en las próximas elecciones generales para seguir avanzando en derechos desde el diálogo social y evitar "perder lo conseguido".

En declaraciones a los medios tras reunirse con la cabeza de lista del PSOE al Congreso por Asturias, Adriana Lastra, Lanero ha incidido en la trascendencia de las elecciones del 23 de julio. "Ya no sólo es no avanzar, si no que nos estamos jugando el no retroceder", ha dicho.

Así, ha remarcado cómo el PP ha demostrado sus intenciones votando contra las principales iniciativas, reformas y leyes que se han puesto en marcha en estos años, haciendo referencia a la reforma laboral, la subida del salario mínimo o la subida de las pensiones.

"No tenemos que escuchar lo que van a hacer porque ya lo hemos vivido, lo hemos padecido", ha apuntillado Lanero, al tiempo que ha alertado de la intención del PP de "privatizar el sistema público de pensiones" a través del eufemismo de la 'mochila austriaca'.

Por su parte, Adriana Lastra ha insistido en "lo bien que le sienta" a Asturias y a los asturianos un gobierno socialista, tanto a nivel laboral, como social y económico.

"El PSOE ha invertido hasta 40 veces más que el PP en industria y eso significa buenos trabajos, significa buenos salarios, significa mucho más empleo y eso es lo que queremos, seguir avanzando, no ya defender el no retroceder sino para seguir avanzando y eso solamente se consolida y se consigue votando al PSOE", ha afirmado.

Lastra pide el voto para el PSOE a "los trabajadores y trabajadoras, a los pensionistas y también a los jóvenes", advirtiendo de que los avances están "en riesgo si gobierna la derecha en este país". "Todos los progresistas asturianos y también la gente moderada, a votar el 23 de julio al PSOE", defiende.