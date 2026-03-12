Lanero (UGT) pide a Adrián Barbón reunir a la concertación para "anticiparse" a las consecuencias de la guerra en Irán

El secretario General de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, momentos previos al acto 'Más acción y menos palabras', con motivo del 8 de Marzo. - EUROPA PRESS

OVIEDO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero, ha pedido este jueves al presidente del Principado, Adrián Barbón, que reúna a la mesa de concertación social en Asturias para "anticiparse" a las consecuencias que pueda tener la guerra en Irán.

En una rueda de prensa, el líder sindical ha explicado que hoy se está celebrando una reunión en Madrid entre la patronal, los sindicatos y el Gobierno central por este asunto, y ha pedido una similar en Asturias.

El objetivo de esta cita es reunir a la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), CCOO, UGT y Gobierno para "anticiparse" y "estar preparados" ante las posibles consecuencias económicas que pueda haber.