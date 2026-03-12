Langreo inicia contactos para reactivar el hermanamiento con el municipio habanero de Diez de Octubre - EUROPA PRESS

OVIEDO, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Langreo ha iniciado contactos para retomar y dotar de nuevo contenido al hermanamiento institucional que mantiene con el municipio del Diez de Octubre, en La Habana (Cuba), en un contexto marcado por la grave crisis energética que atraviesa el país caribeño.

Según ha informado el consitorio este jueves, el alcalde de Langreo, Roberto Marcos García, mantuvo una reunión en el consistorio con Manuel Villar, presidente de la Asociación Lázaro Cárdenas, quien estuvo acompañado por Marcelo Ballina. Durante el encuentro se abordaron distintas líneas de colaboración destinadas a reactivar este vínculo histórico entre ambos municipios y promover iniciativas de cooperación y solidaridad.

El encuentro se enmarca, además, en la campaña estatal impulsada en Asturias por la Asociación Lázaro Cárdenas para recabar apoyo institucional, de organizaciones sociales y de la ciudadanía con el objetivo de adquirir equipos de energía fotovoltaica que garanticen la soberanía energética. Esta iniciativa busca contribuir a paliar los efectos de la crisis energética que afecta actualmente a Cuba mediante la instalación de placas solares que permitan garantizar el suministro eléctrico en determinados espacios y servicios comunitarios.

"En los últimos años, el país sufre frecuentes cortes de electricidad debido a la escasez de combustible, el deterioro de las infraestructuras energéticas y las averías en varias centrales térmicas. Esta situación provoca apagones prolongados que afectan de forma directa a la vida cotidiana de la población, con dificultades para el funcionamiento normal de centros educativos, interrupciones en la actividad económica y hospitales que deben recurrir a sistemas de emergencia para mantener operativos equipos médicos esenciales" ha explicado Villar .

El hermanamiento entre el Ayuntamiento de Langreo y el municipio habanero de Diez de Octubre fue aprobado por unanimidad en el pleno municipal celebrado el 31 de octubre de 1996. La iniciativa se impulsó a través de la Federación Asturiana de Concejos en el marco del Encuentro de Ayuntamientos Iberoamericanos y de Solidaridad con la Ciudad de La Habana, promovido por la Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal.

Desde el consistorio langreano se ha destacado la importancia de recuperar este vínculo como herramienta de cooperación entre territorios y de apoyo a la población cubana en un momento especialmente complejo.