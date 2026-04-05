Langreo mantiene abierto hasta el 14 de abril el plazo de ayudas para gastos de vivienda

OVIEDO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Langreo mantiene abierto hasta el próximo 14 de abril el plazo para solicitar las ayudas municipales destinadas a apoyar el pago de los gastos básicos de la vivienda habitual, como la hipoteca o la comunidad.

Estas ayudas están dirigidas a financiar gastos ya realizados durante el último ejercicio y contemplan la concesión de una única ayuda por vivienda, con importes que varían en función de la situación económica de cada unidad familiar.

La cuantía máxima podrá alcanzar los 400 euros, especialmente en el caso de familias con mayores necesidades, como unidades monoparentales, familias numerosas o víctimas de violencia de género. Las personas interesadas pueden consultar las bases y el procedimiento de solicitud en la página web municipal.