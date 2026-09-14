Langreo oferta 19 plazas de empleo público para reforzar la plantilla municipal

Archivo - Ayuntamiento de Langreo, en Sama. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Langreo ha aprobado y publicado en el BOPA la Oferta Pública de Empleo correspondiente a 2026, que incluye un total de 19 plazas para reforzar la plantilla municipal, de las que 14 se cubrirán por turno libre, cuatro mediante promoción interna y una por movilidad.

La oferta contempla tres plazas de administrativo, tres de auxiliar administrativo, cinco de agente de la Policía Local y seis puestos de servicios operativos. Entre estas últimas se incluyen una plaza de oficial de mantenimiento y otra de oficial de oficios, especialidad albañil, ambas por promoción interna, además de cuatro plazas de operario de servicios operativos reservadas al turno de discapacidad intelectual.

Esta oferta se suma a las aprobadas por el Ayuntamiento durante la presente legislatura. En 2024 se ofertaron 54 plazas correspondientes a ejercicios entre 2018 y 2022, mientras que en 2025 se aprobó otra oferta de 34 plazas.