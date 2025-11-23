L'Anguleru inicia su viaje navideño desde el mar de los Sargazos hacia Asturias

Archivo - Imagen de archivo de L'Anguleru con Lolina la rulera durante la cabalgata en L'Arena - GARABUXADA - Archivo

OVIEDO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Acuario de Gijón acoge este domingo, a las 12.30 horas, la salida de L'Anguleru hacia Asturias, con una conexión en directo, vía satélite, con el Mar de los Sargazos, desde donde el personaje iniciará su tradicional viaje navideño hacia el Principado.

El acto servirá para presentar oficialmente a L'Anguleru 2025, figura conocida como el "Papá Noel asturiano", que cada Nochebuena entrega regalos a los niños de la región.

La comunicación transoceánica permitirá que los asistentes puedan hablar en directo con L'Anguleru, que se encontrará en pleno Atlántico en las horas previas al inicio de su travesía en barco, una singladura que durará dos semanas y que culminará con su llegada a Asturias el 5 de diciembre.

Durante toda la campaña navideña, L'Anguleru contará con una oficina permanente en el Acuario de Gijón, donde se recogerán cartas y peticiones infantiles de toda Asturias.