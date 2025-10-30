Lastra entrega condecoraciones de la Orden al Mérito Civil a "cinco ejemplos de la mejor versión del servicio público"

OVIEDO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, presidió este jueves la entrega de condecoraciones de la Orden al Mérito Civil y medallas al Mérito de la Protección Civil en reconocimiento a cinco ejemplos de "la mejor versión del servicio público" para reforzar el Estado y afianzar la confianza ciudadana.

Las Condecoraciones de la Orden del Mérito Civil se han concedido al suboficial Mayor del Regimiento Príncipe nº3, Pablo San Agustín; y a los fundadores y coordinadores ya jubilados de la Unidad Terapéutica y Educativa (UTE) del Centro Penitenciario de Asturias, la trabajadora social de Instituciones Penitenciarias, Begoña Longoria González, y el educador de Instituciones Penitenciarias, Faustino García Zapico.

Asimismo, se han concedido Medallas al Mérito de la Protección Civil a Julio Benítez Orozco, soldado de Infantería Ligera; y a José María Iglesias Fernández, cabo 1º del Puesto de El Pito de la Guardia Civil, en cuyo nombre recogió la distinción el sargento 1º comandante del Puesto de El Pito, Miguel Ángel Riera Blanco.

Durante su intervención, Adriana Lastra ha hecho extensible la gratitud al conjunto de profesionales que hacen que las instituciones funcionen y demuestran que "servir a los demás es la mejor manera de construir país".

Uno de los condecorados, el suboficial Mayor del Regimiento Príncipe, Pablo San Agustín, ha asegurado en declaraciones a los medios el orgullo que para él y sus compañeros supone esta condecoración.

"Soy un servidor público de un colectivo específico que somos los uniformados, en este caso armados. Un colectivo que proporcionamos un intangible, que es la seguridad. Que a nosotros se nos reconozca por la parte civil, en este caso yo me siento muy orgulloso, pero no por mí, sino por todos mis compañeros que realizamos una labor que no se ve pero muy necesaria", dijo.

Los trabajadores de la UTE del Centro Penitenciario por su parte han indicado que lo que sí tienen claro es que "lo que se está valorando es el trabajo en un proyecto y el trabajo de un equipo".

"Nosotros el mérito que tenemos es haber creado ese equipo y que ese equipo haya logrado la construcción y el mantenimiento del proyecto de la unidad terapéutica y educativa. Por eso hoy están con nosotros compañeros muy relevantes de toda esta etapa que hemos vivido", dijo Faustino García.

Su compañera, Begoña Longoria, ha asegurado que lo mejor de la UTE desde su nacimiento es sin duda "el salvar vidas" y es además el ejemplo de que la reinserción es posible.