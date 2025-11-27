Lastra entrega La Menina 2025 al Máster en Género y Diversidad y pide "avanzar unidos hasta que ninguna viva con miedo"

Reconocimientos Meninas 2025. - DELEGACIÓN DE GOBIERNO

OVIEDO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en el Principado de Asturias, Adriana Lastra, ha presidido el acto de entrega de los 'Reconocimientos Meninas 2025', cuya máxima distinción ha recaído en el Máster en Género y Diversidad de la Universidad de Oviedo' y ha apelado a la unidad frente al negaccionismo. "Cuando se niega la violencia de género, los agresores se sienten respaldados y las víctimas abandonadas. Sigamos unidas y unidos para erradicar la violencia contra las mujeres. Sigamos avanzando hasta que ninguna tenga que vivir con miedo", dijo Lastra.

La delegada del Gobierno ha recordado en su intervención que desde 2003 un total de 32 mujeres han sido asesinadas en Asturias a manos de sus parejas o exparejas, tres este año: Karilenia, Dolores y Susana. También ha indicado que en lo que va de 2025 un total de 38 mujeres han sido asesinadas en España.

Por eso ha agradecido y ensalzado la gran labor desarrollada por todas y cada una de las menciones honoríficas de esta edición de las Meninas 2025, porque aunque ha recordado las duras cifras de la violencia de género ha incidido en la necesidad de reconocer a quienes trabajan "para cerrar la herida".

"Hoy estamos aquí para reconocer a quienes trabajan para poder cerrar esa herida", ha insistido la delegada del Gobierno que ha remarcado que "la violencia de género es un problema social y de salud pública de primer orden que debe atenderse como una cuestión de Estado".

Así ha manifestado que "no se pueden negar los hechos". "No se debe negar la verdad. La realidad es irrefutable ante cualquier amago de negaccionismo. Y la unidad de acción de las administraciones y la ciudadanía es esencial para avanzar hacia una sociedad más justa, segura e igualitaria", dijo.

RECONOCIMIENTOS

Los reconocimientos Meninas están promovidos por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y se entregan en todas las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno a finales de noviembre, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En esta ocasión la Delegación del Gobierno en Asturias ha otorgado la máxima distinción de los reconocimientos Meninas 2025 al 'Máster en Género y Diversidad de la Universidad de Oviedo', por su papel activo durante dos décadas en la transformación social y cultural en materia de género y por permitir sacar a la luz y visibilizar las diferentes formas de violencia machista, su complejidad y repercusiones.

Una de las coordinadoras del Máster, Sandra Dema, ha recogido la distinción y ha asegurado que la misma "les interpela" como parte "de esa estirpe de mujeres" que lleva tiempo luchanco por hacer de la educación en materia de género una herramienda poderosa. n

Junto a la Menina 2025 para el 'Máster en Género y Diversidad', han recibido menciones honoríficas las cuatro proferosas que impulsaron dicho Máster.

Se trata de bIsabel Carrera Suárez, Catedrática de Filología Inglesa jubilada y profesora emérita de la Universidad de Oviedo. Fue directora del Instituto Universitario de Género y Diversidad. Dirigió 27 tesis doctorales, coordinó el grupo de investigación 'Intersecciones' y fue vicerrectora de Extensión Universitaria entre 2000 y 2004; Socorro Suárez Lafuente, Catedrática de Filología Inglesa, jubilada. La Facultad de Filología y Letras le puso el año pasado su nombre a la sala de inglés como homenaje. Su docencia aborda: Historia del pensamiento feminista; Mujeres y ciencia; y es coordinadora de 'Women in European Texts: Compartative Perspectives'.

Por su parte Rosa Cid López, Catedrática de Historia Antigua en la Universidad de Oviedo y referente en el ámbito nacional sobre Historia de Género. Impulsora de estudios de género en la Universidad de Oviedo, es coordinadora del 'Grupo Deméter. Maternidad, género y familia', que integra a historiadoras especializadas en los estudios de mujeres y género.

La cuarta impulsora fue Amparo Pedregal Rodríguez: Fallecida en 2015, fue profesora titular de Historia Antigua de la Universidad de Oviedo y especialista en estudios de género. También fue promotora de la Asociación Universitaria de Estudios de la Mujer.

Además han recibido menciones especiales José Ernesto Pastur Rodríguez, Funcionario en el Centro Penitenciario de Asturias. A él se le reconoce por su destacada labor en la impartición de programas formativos y de intervención con penados por delitos de violencia de género, orientados a la reeducación, reinserción y eliminación de conductas violentas.

Al que fue jefe de la Policía Local de Mieres, recientemente jubilado, Rafael Carramal Durán, se le concede este reconocimiento por su destacada implicación y dedicación en la lucha contra la violencia de género en el municipio, así como por su constante colaboración y coordinación con las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

También ha sido reconodido Miguel Ángel Maldonado Larios, Sargento 1º de la Guardia Civil, destinado actualmente en la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Asturias. Recibió la mención por su especial interés y compromiso con la lucha contra la violencia de género y la protección de las víctimas, actuando como punto de contacto y referente para las unidades de seguridad ciudadana de la Guardia Civil en Asturias.

Por su parte a José Luis García González, Inspector de la Policía Nacional en Asturias, se le distingue por su gran capacidad de trabajo, iniciativa y compromiso, altamente especializado en la lucha contra la violencia de género y doméstica, así como en la investigación de delitos sexuales.