Lastra (PSOE) destaca la necesidad de mantener el Ministerio de Cultura para apoyar a los creadores

OVIEDO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata al Congreso por Asturias del PSOE, Adriana Lastra, ha indicado que además de medidas como una Ley de Mecenazgo o bonificaciones para el sector, lo "importante" es apoyar a los creadores culturales económicamente y, por eso, ha destacado la necesidad de mantener el Ministerio de Cultura, "que el PP pretende que desaparezca".

"Cada vez que gobierna --el PP-- pretende dañar al sector cultural en España", ha afirmado Lastra después de una visita al Museo de Bellas Artes, un equipamiento que ha definido como "el máximo exponente de la cultura y el arte" en Asturias y que "ha crecido en prestigio y en tamaño gracias al compromiso de los gobiernos socialistas".

"Queremos que así siga siendo el compromiso con la cultura y el arte", ha afirmado, para indicar que "por primera vez en muchos años los artistas, los autores y las obras están sufriendo persecución y censura".

Una situación que se produce "porque enfrente tenemos a los ultras que vienen a censurar la libertad de expresión y el pensamiento crítico, porque la cultura es libertad y la memoria del país". "Frente a esos ultras que vienen a arrancar lo más querido para los asturianos que es nuestra cultura, el PSOE defiende la cultura y la identidad como asturianos, la libertad de expresión y un sector fundamental para el desarrollo de los pueblos como es la cultura", ha señalado.

"No ha habido un gobierno en España que haya apoyado más la cultura que el gobierno de esta legislatura", ha añadido, para indicar que "las políticas se apoyan con recursos en los presupuestos y no hay sector que no hubieramos apoyado en esta legislatura".