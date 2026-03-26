Ledo asegura que el último informa del Consejo Escolar destaca la solidez del sistema educativo asturiano

La consejera de Educación, Eva Ledo, en la presentación del informe Estado y situación del sistema educativo asturiano 2023-2024. - PRINCIPADO

OVIEDO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Eva Ledo, participó este jueves en la presentación del informe Estado y situación del sistema educativo asturiano 2023-2024, elaborado por el Consejo Escolar del Principado. Un documento, que según el Ejecutivo asturiano, pone de manifiesto la solidez del sistema, los resultados exitosos en los estudios internacionales o los avances en la calidad sin renunciar a la equidad. También destaca el compromiso inversor o el proceso de digitalización.

Para Ledo, el informe demuestra que Asturias "es una de las comunidades más inclusivas de España, con un altísimo porcentaje de alumnado con necesidades educativas especiales integrado en centros ordinarios".

Sobre el rendimiento académico y los logros en las pruebas internacionales, la consejera considera que "confirma la fortaleza del modelo educativo asturiano y el trabajo excepcional del profesorado".

En cuanto a los recursos destinados a la educación, la consejera destaca que el Principado "se sitúa entre las cinco comunidades con mayor inversión pública por alumno, lo que se traduce en una de las ratios alumno-profesor más favorables del país o mejores instalaciones".

El informe, editado por segundo año en castellano y asturiano, apunta que el alumnado asturiano superó la media nacional, de la Unión Europea y de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en las tres competencias del informe Pisa 2022 (lectura, matemáticas y ciencias).

Igualmente sobrepasó en varios puntos a la media española y europea en los estudios TIMSS 2023, que evaluaba la competencia en matemáticas de los estudiantes de 4º de Primaria; ICILS, que medía la competencia digital, o PIRLS, que valoraba la competencia lectora.

"UN MOMENTO DE CAMBIO SUSTANCIAL"

Por otra parte, la consejera recordó que, en los dos años transcurridos entre el curso escolar analizado y la publicación del nuevo estudio, "se han producido unos cambios sustanciales en la educación asturiana". E

sta transformación viene derivada de los dos grandes acuerdos alcanzados con las organizaciones sindicales: el documento rubricado en noviembre de 2024 y, en especial, el pacto Asturias Educa, firmado en julio de 2025 y que implica 47 millones de inversión hasta el final de la presente legislatura.