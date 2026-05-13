León Benavente: "Nuestros directos son la esencia de la banda, nuestro medio natural de expresión"

León Benavente - LEÓN BENAVENTE

GIJÓN, 13 May. (EUROPA PRESS) -

León Benavente, desde su formación en 2012, se ha consolidado como una de las propuestas más sólidas de la música alternativa nacional. La banda formada por Abraham Boba, Eduardo Baos, Luis Rodríguez y César Verdú ha construido una trayectoria marcada por la evolución constante. Tras la publicación de 'Nueva Sinfonía Sobre el Caos', el grupo continúa ampliando los límites de su sonido sin perder la intensidad y la contundencia que ha definido siempre sus directos.

Este sábado llegarán al festival Vibra Mahou Fest de Gijón dispuestos a demostrar, una vez más, por qué el escenario sigue siendo su hábitat natural y lo harán con "la misma energía de siempre, o incluso más". A continuación Abraham Boba responde a las preguntas de la Agencia Europa Press:

- Vuestro último trabajo tiene un sonido mucho más electrónico. ¿Cómo nace esa nueva exploración y qué os ha permitido expresar?

- Somos un grupo al que le gusta explorar nuevos caminos y la utilización de elementos de la música electrónica nos atrae desde hace ya unos años. En este último disco quisimos llevar esa querencia a los límites para una banda de rock.

- Después de más de una década en activo, ¿qué creéis que hace que una banda siga siendo un referente sin traicionarse a sí misma?

- No pensamos en ello, tan solo nos guiamos por nuestra intuición y nuestras propias reglas. Siempre intentamos sorprendernos a nosotros mismos con cada nuevo trabajo, ese es el espíritu que nos guía.

- Habéis hecho colaboraciones con distintos artistas, ¿hay alguien que se haya quedado en el tintero y con quien os apetezca cruzar caminos? ¿Y alguno que se haya quedado en el "ojalá hubiésemos podido hacerlo"?

- Hemos tenido mucha suerte de trabajar con artistas a quienes admiramos a lo largo de estos años y, la verdad, siempre han accedido a nuestras propuestas. Supongo que hay algunos artistas extranjeros con los que nos gustaría colaborar, pero no suele ser fácil. Una vez lo intentamos con Franco Battiato.

- ¿Hay algún tema, idea o territorio en el que sintáis que nunca entraríais a la hora de componer?

- Absolutamente no. Ponerse límites no es propio de nuestro lenguaje.

- ¿Qué está sonando ahora mismo en el día a día de León Benavente? ¿Qué artistas o discos os acompañan últimamente?

- Cada uno tenemos nuestras preferencias, que van cambiando con el tiempo. Luis y César están últimamente imbuidos por la obra de Charly García. Edu por el mundo de las bandas sonoras de gente como Cliff Martínez. A mí me han gustado últimamente los trabajos de Juana Molina y de Barry B.

- Con más de 13 años de trayectoria, ¿qué queda intacto de aquellos inicios y qué cosas, si pudierais, recuperaríais de esa etapa?

- Las ganas de aprender y seguir investigando música no se han perdido. Somos cero nostálgicos.

- ¿En qué momento creativo y vital se encuentra ahora mismo el grupo?

- Estamos preparando una sorpresa de cara a final de este año. También estamos componiendo canciones nuevas.

- A nivel de influencias, ¿de qué bebe el proyecto? ¿Hay referencias claras o la mezcla de distintos ingredientes crea esta receta única?

- Somos una batidora de influencias y estilos musicales. Sin duda, León Benavente es una banda totalmente diferente a las demás, con una identidad muy reconocible y difícil de etiquetar.

- ¿Cómo es vuestro proceso de composición desde que surge la idea hasta el tema final?

- Vamos variándolo. Últimamente yo trabajo con bases que me pasan mis compañeros de grupo. Es un proceso similar al que usan muchos artistas jóvenes con 'beatmakers'. Luego nos juntamos los cuatro y damos forma a la canción final.

- Vuestros directos tienen una conexión muy potente con el público. ¿Esa energía os da más libertad sobre el escenario o añade presión?

- Digamos que nuestros directos son la esencia de la banda, nuestro medio natural de expresión.

- Por último ¿qué se va a encontrar el público que vaya a veros al Vibra Mahou Fest de Gijón el próximo 16 de mayo?

- La misma energía de siempre, o incluso más. Ah, y a un nuevo miembro de la banda.