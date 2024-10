"Les interesa más llevar los recursos a otras CCAA", afirma Foro sobre el rechazo de Transportes al vial de Jove

OVIEDO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha afirmado que la negativa del Ministerio de Transportes a un vial de Jove soterrado se debe "sencillamente a una cuestión presupuestaria".

"Al Gobierno de España le interesa más llevar los recursos a otras comunidades autónomas, porque Asturias no es decisiva en la gobernabilidad de España y no es decisiva en la hora de garantizar que Pedro Sánchez llegue a dormir en La Moncloa", ha indicado.

En declaraciones a los medios en Colunga, durante la celebración de los Encuentros Asturcántabros, Pumares ha vuelto a criticar que en campaña electoral se licitara un vial de Jove soterrado y ahora se diga que no es técnicamente viable. "Esto es una absoluta tomadura de pelo y nadie se cree las excusas dadas por el Ministerio", ha indicado.

"Estamos ante un escándalo mayúsculo, porque nos mintieron en campaña electoral y, ahora mismo, el ministro no da la cara, manda al señor Santano --el secretario de Estado de Transportes-- a defender lo indefendible y un escándalo también porque además es que no quieren hacer su trabajo, no quieren proponer una solución de verdad al problema del tráfico en la zona oeste de Gijón", ha afirmado Pumares.

Del mismo modo, ha afirmado que las propuestas alternativas que se están poniendo sobre la mesa "pretende pasar la basura del concejo de Gijón a otro concejo". "Se están planteando posibles soluciones sin antes tan siquiera hablar en este caso con Carreño", ha señalado.

"Ni el Ministerio ni tampoco el Principado están tomando el problema tan en serio como se merece. Estamos ante un escándalo mayúsculo y lo que quieren los gijoneses y lo que quieren los asturianos es soluciones y no que se pasen la pelota una a la otra y que nos pongan excusas peregrinas"; ha sentenciado.

FINANCIACIÓN

Por otro lado, coincidiendo con la fiesta Asturcántabra, Pumares ha vuelto a reclamar un sistema de financiación autonómica que tenga en cuenta las singularidades de comunidades autónomas como Cantabria o Asturias.

"Los servicios públicos de Asturias ahora mismo están en riesgo como consecuencia del empeño de Pedro Sánchez en permanecer en la Moncloa, de dar a determinadas comunidades autónomas o a una comunidad autónoma en concreto todo lo que pide, sacándola del régimen común", ha indicado.

Para el diputado del Grupo Mixto esto es "muy peligroso" para comunidades autónomas como Cantabria o Asturias. "No puede ser que la investidura de un presidente autonómico como Salvador Illa se pague con los servicios públicos de los que disfrutamos todos los asturianos", ha indicado.