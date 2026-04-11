Licitada la renovación del equipamiento de varias instalaciones deportivas municipales

El Director del Patronato Deportivo Municipal de Siero, Virginio Ramírez y el alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi'. - AYTO. SIERO

OVIEDO/SIERO 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García "Cepi" anunció este sábado en rueda de prensa la licitación del suministro de diverso material de gimnasio para varias instalaciones deportivas municipales del concejo. Esta actuación cuenta con un presupuesto de 71.966,42 euros.

Según informó el regidor sierense, las empresas interesadas pueden presentar oferta hasta el día 24 de abril. Explicó además que la licitación se divide en tres lotes, máquinas de ejercicio cardiovascular, equipos de entrenamiento en el agua y material variado de gimnasio, máquinas, peso libre y mobiliario.

El suministro irá destinado al gimnasio del nuevo polideportivo de Pola de Siero, al gimnasio de Carbayín Bajo, a la piscina climatizada de Lugones, a la sala de cardio indoor de la piscina climatizada de Pola de Siero, al gimnasio del polideportivo de Lugones y al gimnasio del polideportivo de El Berrón.

Esta actuación responde a la necesidad de sustituir materiales envejecidos y desgastados por otros nuevos que ofrezcan mayor seguridad y confort y, por otro lado, a la incorporación de nuevos materiales que permitan ampliar la oferta deportiva y mejorar la calidad de la enseñanza en actividades ya implantadas.

Durante la rueda de prensa, el alcalde destacó que "el Patronato Deportivo Municipal de Siero mantiene su récord histórico de abonados, con un total de 10.650 usuarios". Además, señaló que "se están haciendo inversiones de forma constante para la conservación y el mantenimiento de las instalaciones, con el objetivo de que se encuentren en las mejores condiciones posibles para sus usuarios, lo que supone un esfuerzo importante".