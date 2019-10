Lindsey Vonn dice que su objetivo es ayudar a las mujeres que están infrarrepresentadas en el deporte

Actualizado 17/10/2019 13:21:17 CET

Lindsey Vonn durante la rueda de prensa en el Hotel de La Reconquista. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La esquiadora Lindsey Vonn, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2019, ha dicho que su objetivo ahora es, tras anunciar su retirada del esquí de competición a principios de este año, que la fundación que creó en 2014 y que lleva su nombre crezca y poder ayudar a las mujeres que están infrarrepresentadas. "No quiero conquistar el mundo yo sola, quiero ayudar a otros a que lo hagan también", ha añadido.

Vonn ha ofrecido este jueves una rueda de prensa en el Hotel de La Reconquista, en Oviedo, en la que ha avanzado que está inmersa en varios proyectos además de su fundación ."Estamos lanzando productos de belleza, terminando mis memorias y el documental sobre mi vida posiblemente saldrá en noviembre", ha detallado.

La norteamericana ha decidido viajar a Asturias con sus dos hermanas Karin y Laura Kildow para recoger el premio pero no es la primera vez que visita España, ya lo ha hecho en otras ocasiones participando en competiciones. "Nunca había estado tan al norte, normalmente he estado en las montañas del sur", ha apuntado.

Vonn ha dicho que se siente una privilegiada por estar en Asturias "entre tantas personas increíbles que están cambiando el mundo". Este viernes recibirá el galardón coincidiendo con su 35 cumpleaños.

El año 2013 marcó su trayectoria profesional, fue el principio de muchas lesiones. Su motivación en esos momentos eran las Olimpiadas de 2014 pero se lesionó solo ocho meses antes y acabó perdiendo casi dos temporadas. Después de dos años sin competir ganó la primera carrera y cree que, en general, ha tenido que luchar mucho más que la mayoría para poder seguir triunfando. "Eso muestra la pasión que yo tenía por mi deporte. Para mí el esquí nunca era un trabajo, era mi pasión, mi amor", ha matizado.

La norteamericana tomó la decisión de retirarse del esquí de competición este año 2019 porque tenía demasiadas lesiones, le habían operado en dos ocasiones el verano pasado y su cuerpo se estaba "descomponiendo". "Quería tener una vida después de esquiar", ha destacado.

En más de una ocasión ha pensado en su palmarés, en qué hubiese ocurrido si no se hubiese lesionado en repetidas ocasiones. "Probablemente hubiese superado a Ingemar Stenmark si no hubiese tenido tantas lesiones pero también por eso tuve tanto éxito. He demostrado lo fuerte que he sido al superar la adversidad", ha explicado. El esquiador sueco Ingemar Stenmark es el único en la historia que ha ganado más carreras que Lindsey Vonn en la Copa del Mundo de esquí. Él ganó 86 y Vonn 82 carreras.

El broche final a su carrera profesional llegó con la medalla de bronce en el descenso de los Campeonatos del Mundo que se disputó en Suecia el pasado mes de febrero. Para Vonn fue una manera "fantástica" de terminar la carrera. "Ganar el bronce fue el mejor resultado posible que hubiese imaginado" dice que tenía el cuerpo totalmente "destrozado" y en ese momento lo llevó a los límites.

Desde su jubilación dice que solo ha esquiado un par de veces, "necesito un respiro un poquito de descanso", ha declarado. Considera que está en una posición en la que puede disfrutar de una vida exitosa después del esquí.

Respecto a la desigualdad en el mundo del esquí, su opinión es que las mujeres no han tenido problemas y los salarios son casi iguales a los de los hombres. "En las carreras de esquí hemos tenido mucha suerte, no hemos tenido problemas de desigualdad y hemos recibido casi el mismo salario en la mayoría de las carreras", sostiene. Además, opina que el liderazgo de las mujeres es cada vez mayor y en muchas ocasiones superan a los hombres.