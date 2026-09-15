Llamazares advierte de un "punto de inflexión" con el PP de Oviedo si Canteli no rectifica por la agresión de San Mateo

Rueda de prensa del portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, la coordinadora del Grupo, Antona Luengo, y el secretario general de la Unión Comarcal de CCOO de Oviedo, José Antonio Rodríguez - EUROPA PRESS

OVIEDO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha vuelto a pedir al alcalde, Alfredo Canteli, que rectifique sus declaraciones sobre la agresión a dos militantes de AMA Asturies el pasado jueves en las fiestas de San Mateo. De lo contrario, ha advertido, habrá un "punto de inflexión" en la relación entre IU y el PP en Oviedo.

En una rueda de prensa conjunta con CCOO de Oviedo, Llamazares ha asegurado que "no es nuevo" este tipo de actitudes en Canteli, pero las últimas declaraciones "llegan a un límite" en el que "o se rectifica, o habrá un punto de inflexión en la relación" entre PP e IU en Oviedo. Preguntado sobre si este episodio puede enturbiar la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura en 2031, Llamazares ha pedido que "se despejen cuanto antes los nubarrones".

Por otra parte, Llamazares ha pedido la convocatoria de la Junta de Seguridad Ciudadana a raíz de la "agresión fascista" vivida en pasado jueves hacia el exconcejal de Somos Rubén Rosón y el político Jorge Fernández. "No entendemos cómo no lo hizo ya", ha dicho, subrayando que es necesaria una "respuesta clara" del Ayuntamiento.

El portavoz de IU tampoco entiende que el Ayuntamiento "no se persone" en la causa en el momento que se definan "claramente" los responsables. A su juicio, los responsables "están claros" porque las grabaciones existentes "casi los señalan con nombres y apellidos". "Es importante que la Policía ejerza su papel y se ponga en mano de justicia a estas personas que han agredido con un discurso fascista y de odio a estos ciudadanos", ha subrayado.

Llamazares ha negado que lo ocurrido el jueves sea "una anécdota" y ha asegurado que es "una agresión violenta" que "forma parte de una escalada de la presencia del escuadrismo fascista en Oviedo".

Por su parte, el secretario general de la Unión Comarcal de CCOO de Oviedo, José Antonio Rodríguez, ha pedido la dimisión del alcalde tras sus declaraciones y ha expresado su "más rotunda condena" a esta "brutal agresión". A Rodríguez le llama la atención la "falta de empatía" del alcalde con las víctimas y su "amabilidad" con los agresores, después de que el regidor asegurase que era necesario saber lo que pasó ya que solo se conoce "lo que dice una parte". En sus declaraciones, el regidor pidió que "haya respeto entre todos" y afirmó que los presuntos agresores "son chavales jóvenes". "No creo que sean tan mala gente", indicó además.

Para el representante de CCOO, Canteli podría incurrir en un delito al no colaborar con la justicia si conoce a los presuntos agresores. "Si dice que son buenos chicos, en base a eso sospechamos que les conoce", ha asegurado. "Si se presupone que los conoce, tiene que colaborar con la justicia", ha remarcado. "Es un mal ejemplo para la política y los ciudadanos de Oviedo", ha aseverado, para después preguntarse qué opinará el presidente del PP asturiano, Alvaro Queipo, sobre las declaraciones de Canteli.