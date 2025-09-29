Llamazares (IU) pide un acuerdo entre Ayuntamiento y Principado para la Fábrica de Gas

OVIEDO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
El grupo municipal de Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo ha pedido este lunes al Ayuntamiento y al Gobierno asturiano que dejen de "jugar al gato y el ratón" y logren un acuerdo para el futuro de la Fábrica de Gas.
En una nota de prensa, el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo en el Ayuntamiento, Gaspar Llamazares, ha dicho que "no se puede seguir eternizando cualquier posible alternativa o solución" a este espacio. "La inacción solo contribuye al deterioro del patrimonio y al bloqueo de oportunidades para un desarrollo equilibrado de la zona, que además es de una importancia capital para la conservación y rehabilitación del Oviedo antiguo y para el eje de patrimonio industrial con la antigua fábrica de armas de la Vega", ha dicho.
Así, ha instado al Equipo de Gobierno local a que "actúe con responsabilidad" y se siente a negociar un marco común que "haga compatible la protección del patrimonio con un urbanismo sostenible, moderado y al servicio de la ciudadanía".