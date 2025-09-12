Llamazares (IU) rechaza el "inmovilismo fiscal" del PP en las ordenanzas de Oviedo: "No responde a las necesidades"

OVIEDO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha rechazado este viernes el "inmovilismo fiscal" del PP en el proyecto de ordenanzas fiscales de 2026, al entender que "no responde a las necesidades sociales y ambientales del municipio".

En una nota de prensa, el portavoz ha juzgado el proyecto del PP de "propuesta desequilibrada" que "no cumple con los compromisos supuestamente asumidos por el PP en su programa electoral".

Las ordenanzas fiscales son las que regulan los tributos municipales, y su aprobación es uno de los pasos necesarios para aprobar el presupuesto de 2026. El proyecto que se someterá a votación en octubre representa para IU "un modelo fiscal que beneficia a quienes más tienen", destacando el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que "en la práctica beneficia principalmente a grandes propietarios y tenedores", en su mayoría pertenecientes a sectores con rentas más altas.

Desde IU-Convocatoria por Oviedo consideran que este tipo de medidas "no contribuyen a reducir la desigualdad ni a fortalecer el carácter progresivo del sistema fiscal municipal". "El proyecto planteado está motivado por necesidades de gasto e inversión, pero no vienen acompañadas de un enfoque redistributivo que garantice la justicia fiscal", han lamentado, asegurando que "se pierde así una oportunidad importante para acordar un modelo fiscal justo".

SIN AVANCES EN VIVIENDA O MEDIOAMBIENTE

IU ha lamentado que el proyecto no incorpora "elementos clave" para avanzar en el acceso a la vivienda y la política medioambiental. "No se contemplan medidas fiscales para movilizar vivienda vacía, ni para reforzar políticas públicas de vivienda asequible", ha lamentado Llamazares.

En el ámbito ambiental, el grupo municipal echa en falta un enfoque fiscal que promueva una nueva movilidad urbana en el marco de la zona de bajas emisiones o que favorezca iniciativas de renaturalización urbana que mejoren la calidad de vida. "El equipo de gobierno del PP ha renunciado a utilizar la política fiscal como herramienta para avanzar en derechos sociales y sostenibilidad ambiental. No es comprensible que se beneficie a los grandes propietarios, mientras no se destinan suficientes recursos a vivienda o movilidad. Necesitamos unas ordenanzas fiscales que estén al servicio de la mayoría social y del futuro de la ciudad", ha dicho Llamazares.