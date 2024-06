Llamedo critica la "incoherencia" del PP al hablar de asesores y personal eventual

OVIEDO, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Vicepresidenta del Principado y consejera de Presidencia, Gimena Llamedo ha asegurado este miércoles en el pleno, ante las críticas del PP, que su Gobierno hace un uso responsable del personal eventual, al igual que entiende que el PP tendrá "esa misma responsabilidad con su mismo personal". "Yo no sé si hoy usted va a abandonar la incoherencia y va a renunciar a sus asesores o si ya lo ha hecho esta mañana y esta consejera lo desconoce", ha dicho Llamedo.

Llamedo respondía así al diputado del PP, José Agustín Cuervas Mons, que ha preguntado a la consejera si considera que "el Gobierno del Principado, y más en concreto su consejería, está haciendo un uso adecuado del personal eventual para colocar a compañeros de partido".

La consejera ha reiterado que el 90% de ese personal son titulados universitarios y les reconoce "su labor, su compromiso y el desarrollo de su trabajo". "Y ya le dije que reconozco los valores de los asesores de nuestro Gobierno, de nuestro grupo parlamentario, pero también el que hacen las funciones con ustedes. Yo no sé si hoy usted va a abandonar la incoherencia", ha insistido Llamedo, ante las críticas de Cuervas Mons.

Así, Gimena Llamedo ha considerado "llamativo", que sea precisamente un diputado como José Agustín Cuervas Mons, "presente en todas las crisis del PP" y que "lleva ya bastantes años en política" quien plantee esta cuestión en la Cámara. "Consejos vendo que para mí no tengo", le ha reprochado Llamedo.

"Solo faltaba que nosotros, igual que ustedes, no pudiéramos elegir a las personas preparadas para estar en nuestros equipos. Lo que me sorprende es que el PP traiga este discurso de la antipolítica, de la demagogia, a esta Junta General del Principado. Y si me lo permite, me sorprende más que venga usted con eso, porque consejos vendo que para mí no tengo. Que los dos llevamos un tiempo en política y nos conocemos también", ha replicado Gimena Llamedo al 'popular'.

Así, la consejera ha destacado que "aún recuerda por el 2019, cuando en el PP estaban preocupados por colocar a alguien que se quedaba sin responsabilidad". Por eso considera la consejera que el PP lo que hace con este tipo de preguntas es "practicar la demagogia y seguir la estela de Vox, que critica las asignaciones a los grupos parlamentarios, pero todos los meses la tienen en su cuenta".

"Abandonen ya estos discursos y miren las administraciones en las que están gobernando, en el Ayuntamiento de Madrid, 121 asesores, en el Ayuntamiento de Benalmádena, multiplicando por dos, porque al final critican y cuando llegan al Gobierno lo que hacen siempre es con mucha energía meter cada vez más asesores, así que de verdad, sean coherentes, abandonen la demagogia y hágalo usted en primera persona para dar ejemplo y además atendiendo a la hemeroteca", añadió Llamedo.

CRÍTICAS DE CUERVAS MONS

Por su parte el diputado del PP ha indicado que lo que hace el Gobierno con el personal eventual es "un abuso y una utilización de la administración pública carente de ética".

"No paran de colonizar la administración asturiana con compañeros de partido, bien sea como eventuales, bien sea como altos cargos o como responsables empleados de empresas públicas. El último caso es el de Susana Madera --la ex edil de Siero--, pero es solucionar un problema que tienen ustedes en su partido. Yo le he dicho muchas veces que el Gobierno no es la Junta, el Gobierno, tiene un exceso enorme de asesores, de personal eventual, de personal de gabinete", ha dicho el diputado 'popular'.

Considera el PP que el de Barbón es "el Gobierno más caro y más grande de historia", ya que solo entre el presidente y la vicepresidenta tienen veinticinco asesores. "Son el gobierno de colocación progresista más caro y más activo de la historia de Asturias. Y, por supuesto, Izquierda Unida se ha sumado también a esa fiesta", ha añadido.