Llamedo reprocha a Vox que alimente "bulos" y acusaciones "falsas" cuando todas las CCAA hacen encargos a Tragsa

Sostiene que se hace uso de Tragsa como "medio propio", cumpliendo con su "objeto social" y con tarifas "por debajo" del coste total de ejecución del mercado



OVIEDO, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno del Principado y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, ha reprochado este jueves a la portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, que alimente "bulos" y participe de acusaciones "falsas" sobre el uso de Tragsa por la administración asturiana cuando todas las comunidades autónomas le hacen encargos, poniendo como ejemplos a Madrid, Andalucía, Castilla y León, Comunidad Valencia o Galicia.

En la comisión parlamentaria del área, Llamedo ha incidido, igualmente, en que se hace uso de Tragsa como "medio propio", cumpliendo con su "objeto social" y con tarifas "por debajo" del coste total de ejecución del mercado.

Así ha respondido a la diputada de Vox, que preguntó "a qué se debe que su Consejería se dedique a adjudicar contratos a Tragsa directamente, no permitiendo la participación de empresas privadas en el proceso y, perjudicando al contribuyente por los sobrecostes de los contratos".

Para Carolina López queda de manifiesto que el gobierno autonómico "ha dado por perdida la guerra contra la burocracia" al tiempo que afirma que está adjudicando contratos a Tragsa "fuera del objeto social determinado".

Dice la parlamentaria de Vox en que el Principado licita "con unas cantidades muy bajas, con la intención de que quede desierta", para poder "adjudicarla a Tragsa de forma directa por precios muy superiores a la licitación presentada en un primer momento"

Al respecto, la consejera le ha afeado que vuelva a llevar a la Cámara asturiana el guión "de siempre" para "alimentar bulos" y "hacer acusaciones falsas de mucha gravedad".

Tragsa, incide Llamedo, "es un medio propio y, efectivamente, dentro del marco legal se puede y se hacen encargos a Tragsa". "Lo hacemos nosotros y lo hacen todos los gobiernos de las comunidades autónomas", ha apuntillado, remarcando que los encargos a Tragsa de Castilla y León están "por encima" de los que hace Asturias, al igual que en Galicia, Andalucía, Valencia o Madrid, animando a Vox a realizar sus "acusaciones totalmente fuera de lugar" también en "esos lares".

"Todas las contrataciones que se han llevado a cabo por mi Consejería atienden al objeto social de Tragsa", ha reiterado, negando "sobrecostes". "Las cantidades abonadas a Tragsa son las que se derivan de la aplicación de las tarifas", ha añadido, concretando que su departamento tiene nueve encargos a Tragsa y "todos ellos cumplen, como no podía ser de otra manera, con el objeto social de la misma".

Del mismo modo, ha reseñado que el informe comparativo de las tarifas de 2023 para el mercado reflejó que las tarifas de Tragsa se encontraban "por debajo del coste total de ejecución del mercado".

"Usted sigue alimentando mentiras y bulos y creando o intentando construir realidades paralelas. Es lo único a lo que se dedica su partido", ha zanjado Llamedo, que también ha respondido una pregunta de la diputada del PP Susana Fernández Arias sobre acciones o programas de su Consejería para promover y desarrollar políticas de igualdad entre hombres y mujeres.

La parlamentaria del PP ha incidido en que las desigualdades siguen existiendo y en algunos casos se acentúan más con el tiempo. "Desde el primer plan de igualdad, la situación de las mujeres ha cambiado sustancialmente, no cabe ninguna duda. Se han conseguido muchos logros, pero quedan muchos objetivos todavía por alcanzar", ha comentado.

Así, desde el PP reclaman al Principado que no se limiten a "decir" y que hagan "algo más que prometer". "Los avances hoy siguen siendo lentos. Son hoy todavía muchas las víctimas de violencia de género, de discriminación. Hay mujeres que no tienen acceso a un trabajo digno y decente. Existe todavía la brecha salarial. No hay una conciliación. No hay una corresponsabilidad real en el plano laboral ni una corresponsabilidad efectiva en el plano familiar, lo que pone en evidencia la insuficiencia e ineficiencia de las políticas de gobierno en materia de igualdad", ha argumentado, para pedir que e refuercen "los distintos parámetros sobre empleo, liderazgo femenino, conciliación y corresponsabilidad, educación y formación".

Llamedo ha agradecido el interés del PP en materia de igualdad. "Bienvenidos, porque durante mucho tiempo no estuvieron con este ímpetu", ha apuntillado, asegurando que el Principado seguirá trabajando para avanzar en igualdad, al tiempo que ha criticado al PP por exigir al PSOE que actúe en materia de igualdad, cuando Asturias "siempre ha sido faro" y el Gobierno de España con el PSOE ha sido y es "líder" en materia de igualdad en el "contexto internacional".