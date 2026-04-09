Llanes contará con una nueva estación depuradora de aguas residuales adaptada a la normativa ambiental

Movilidad adjudica por 629.000 euros la construcción de la nueva depuradora de Ardisana, en Llanes - EUROPA PRESS

OVIEDO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado por 628.710 euros la construcción de la nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Ardisana, en el concejo de Llanes, a la empresa Civis Global SLU.

La infraestructura se ubicará junto a la planta existente, en una zona no inundable, y prestará servicio a una población estimada de 325 personas. El proyecto contempla un tratamiento integral de las aguas residuales, adaptado a las necesidades actuales de la localidad y a la normativa ambiental vigente.

El sistema de depuración incluirá las siguientes fases: el pretratamiento, con eliminación de sólidos gruesos mediante una reja de desbaste y un deflector de flotantes; tratamiento primario, orientado a la reducción de sólidos en suspensión mediante una fosa séptica de doble cámara y un sistema de decantación y tratamiento secundario, destinado a la reducción de la carga orgánica, que se realizará mediante biodiscos en dos etapas y decantación secundaria.

Además, el proyecto incorpora la construcción de un tanque de tormentas, con capacidad para almacenar y regular los excesos de caudal durante episodios de lluvias intensas; la instalación de un sistema de bombeo y recirculación que optimizará el tratamiento de los fangos, y la ejecución de viales internos de 3,5 metros de ancho para facilitar el acceso de los vehículos de mantenimiento y retirada de residuos.

La llegada de las aguas residuales hasta la EDAR se realizará por gravedad, y el sistema contará con un aliviadero de emergencia que permitirá gestionar los picos de caudal asociados a precipitaciones intensas, garantizando la protección del medio receptor.

La actuación permitirá sustituir el actual sistema de depuración, que presenta una elevada antigüedad y carece de un proceso específico para el tratamiento de las aguas pluviales procedentes de redes unitarias de saneamiento.

Esta obra se enmarca en un convenio de colaboración entre el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Llanes, por el que la consejería asume la ejecución de la EDAR de Ardisana, mientras que el consistorio se encargará de la construcción de la depuradora de Vidiago. El acuerdo incluye, además, la gestión de las pequeñas depuradoras de competencia municipal por parte del Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa).