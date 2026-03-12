Llanes rechaza las "excusas sin fundamento" sobre el retraso para la integración de escuelas infantiles en abril

Archivo - El alcalde de Llanes, Enrique Riestra. - AYUNTAMIENTO DE LLANES - Archivo

OVIEDO, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Llanes ha rechazado este jueves las "excusas sin fundamento" de la Consejería de Educación para excluir a las escuelas infantiles de Posada y Llanes de la segunda fase de integración en la red autonómica de 0 a 3 años y ha exigido que dicha integración sea efectiva el próximo 1 de abril.

El Consistorio sostiene que el argumento de un posible riesgo de dejar sin comedor a 90 niños durante siete meses es "rotundamente falso" y "una excusa sin ningún tipo de justificación técnica ni legal" para demorar un proceso que, según recuerda, acumula ya tres retrasos "injustificados".

En un comunicado, el Ayuntamiento asegura haber dejado acreditada la existencia de un contrato vigente para el servicio de comedor hasta el 31 de julio de 2026 y no hasta el 1 de julio, como sostiene la Consejería, e indica que ha remitido soluciones documentadas, con compromiso y cronograma para licitar un nuevo servicio de comedor, garantizando la prestación continua una vez finalizado el contrato anterior, "toda vez que la Consejería ha señalado que resulta imposible licitar el mismo tras la integración".

El Consistorio detalla que el proceso de licitación, planificado de forma rigurosa, tiene una duración estimada de 116 días, aproximadamente cuatro meses, dentro de los plazos habituales, por lo que afirma que la advertencia de que los menores podrían quedarse sin comedor es "una maniobra de distracción que no responde a la realidad de los hechos".

Una vez que se produzca la inegración, la competencia sobre el comedor dejará de ser municipal. Por ello, propuso a la Consejería una "fórmula legal impecable" basada en la delegación de competencias por parte del Principado para que el Consistorio pudiera culminar la licitación. Según explica el Ayuntamiento, la propuesta incluye una cláusula específica que recoge esta posibilidad, e incluso ofrece la opción de eliminarla y tramitar el procedimiento conforme al artículo 7.4 de la Ley de Bases de Régimen Local y el Decreto 68/2014, pero lamenta que Educación no haya dado respuesta ni mostrado disposición a aceptar una solución que considera "perfectamente legal" y aplicada en otros procesos de integración.

Por último, recuerda que el Principado solicitó en octubre a los ayuntamientos la documentación necesaria y que Llanes ha entregado todos los papeles requeridos, incluido un informe de Intervención de 24 de febrero de 2026 sobre la compensación económica con una propuesta de corrección, al entender que la propuesta inicial de la Consejería contenía errores en la cuantificación de costes y del personal subrogado, informe que, subraya, no ha sido contestado hasta la fecha.