Llaneza (PP), en Gozón: "Vamos a volver a ganar las elecciones"

Beatriz Llaneza, en Gozón - PP DE ASTURIAS

OVIEDO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP de Asturias, Beatriz Llaneza, ha presidido este jueves en Luanco la reunión de la Junta local del PP de Gozón, una junta "fuerte y renovada y con un grupo municipal también al completo", a la vez que felicitó a los nuevos concejales populares que tomaron posesión la semana pasada.

Beatriz Llaneza quiso dar la enhorabuena al PP de Gozón por su trabajo. "Estamos orgullosos de su labor al servicio de los vecinos y para mejorar la calidad de vida de los gozoniegos, con un equipo de personas que son realmente el futuro de Gozón, que van a volver a ganar las elecciones, pero esta vez vamos a gobernar porque lo tenemos todo: propuestas, buena gente, capacidad de trabajo y liderazgo", ha señalado.

Beatriz Llaneza afirmó que para la dirección local del PP la Junta Local de Gozón "es un orgullo y es merecedora de un reconocimiento, porque se ha recompuesto con mucha facilidad, se refuerza ante la adversidad y hemos salido fortalecidos, y lo demostramos con hechos".

En este sentido, señaló que ante la propuesta de un proyecto de Presupuesto municipal que "no es el adecuado para lo que nosotros entendemos debe tener este municipio, por primera vez en la historia de la democracia de Gozón, un partido político, el PP, hace un Presupuesto alternativo, propositivo, con un trabajo exhaustivo; no solo es una enmienda a la totalidad, sino que se presenta una propuesta alternativa".

Llaneza citó algunas de estas propuestas, como la fiscal, con una rebaja del IBI, "que para cualquier familia y ante la situación que estamos pasando siempre es bueno que tengan más dinero en el bolsillo y menos en las arcas municipales".

Asimismo, censuró que el equipo de gobierno municipal anuncia muchas inversiones que luego no se ejecutan, "es decir, que son unos presupuestos poco reales". "Y por eso, el Partido Popular de Gozón también añade la propuesta de unas inversiones realistas", añadió.

La secretaria general popular destacó también el aspecto social de la alternativa del PP de Gozón, un concejo "donde hay muchos clubs, muchas entidades, muchas asociaciones que trabajan en el día a día del municipio y que, sin embargo, el Ayuntamiento no es nada espléndido con ellos, sino todo lo contrario, y por ello pedimos que se les incremente la participación dentro de las subvenciones municipales".

"Y tampoco nos olvidamos del turismo, de las familias, del deporte, en definitiva, una propuesta muy ligada al proyecto y al modelo del Partido Popular, a nivel nacional y en Asturias, con Álvaro Queipo al frente", indicó.