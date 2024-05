Llaneza (PSOE) hace un llamamiento a la defensa del Campo San Francisco ante el mal uso sistemático actual

OVIEDO, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista Carlos Fernández Llaneza ha presentado este viernes un manifiesto que han redactado en favor del Campo San Francisco al considerar que el mismo "se esté convirtiendo en un recinto ferial en el que cabe todo, con un mal uso que ha devenido en un abuso sistemático".

"El Campo San Francisco es un espacio que yo creo que tiene un carácter identitario como pocos en la ciudad. Trasciende a diferencias que puede haber políticas, sociales, económicas o de cualquier índole. Es un espacio histórico que reúne y ha sabido concitar en sí un consenso como pocos otros lugares de la ciudad. Es un jardín histórico protegido por la ley de patrimonio y por tanto que también merece unos cuidados", ha manifestado Llaneza.

Así se pone de relieve en el manifiesto rubricado por medio centenar de personas de diferentes ámbitos de la ciudad y que tiene como fin último "pedir un plan director que prohíba, taxativamente, los abusos que se están cometiendo".

"Se busca además reunir en torno a este manifiesto distintas sensibilidades ovetenses, que lo único que buscan es garantizar el futuro de un espacio ya centenario, auténtico símbolo de la ciudad como fueron otros símbolos a lo largo de la historia, como puede ser el carballón, los pilares, etcétera", ha indicado Llaneza.

Y es que el portavoz del PSOE recuerda que no hay que remontarse muchas fechas atrás para ver cómo el campo se utiliza como una especie de recinto ferial en el que cabe todo. Así se ha referido a las instalaciones de Navidad --pista de hielo y demás--, en carnaval, en San Mateo o la reciente exposición con motivo del Día de las Fuerzas Armadas.

Resume Llaneza que lo que se pide, al fin y al cabo, es "evitar los abusos y dejar que el campo siga siendo el campo". "No vamos a inventar la pólvora. Esto era un bosque, estamos perdiendo numerosas especies de árboles por razones justificadas en la mayoría de los casos, por razones de seguridad, enfermedades fitosanitarias, eso no lo cuestionamos, pero bueno, lo que pedimos es que ese plan director del Campo San Francisco se ponga en marcha porque precisamente es el que tiene que garantizar el que no se sigan cometiendo abusos", ha insistido.