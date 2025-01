Llaneza (PSOE) insta a Canteli a reformar el Fontán "como sea" y deje de "buscar contubernios donde no los hay"

OVIEDO 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha instado al alcalde de la ciudad, Alfredo Canteli (PP), a reformar el Mercado de El Fontán "como sea" y que deje de "buscar contubernios donde no los hay".

En unas declaraciones a los medios después de que el alcalde asegurase este jueves que la reforma del Fontán se iba a hacer, previsiblemente en 2025 y con el proyecto que el Equipo de Gobierno anunció el pasado año, Llaneza ha defendido que El Fontán se tiene que mantener como un "mercado tradicional" y que han de ser los comerciantes quienes decidan "su propio futuro".

El proyecto del PP pasa por habilitar una zona de restauración en un piso superior del Mercado además de las actuaciones de renovación y digitalización para las que el Ayuntamiento había logrado una subvención de 2,4 millones que ha tenido que devolver por no realizar la actuación.

Llaneza ha pedido al alcalde que busque el consenso con los comerciantes y no "se meta" con ellos ni "busque contubernios donde no los hay". "Si los comerciantes no quieren, y no quieren porque ellos así lo han manifestado, sin que nadie les haya influenciado, esa reforma adicional en el piso superior, lo que teníamos que haber hecho era haber aprovechado esos fondos para hacer una reforma de este mercado, que sí es exitoso", ha defendido.

El portavoz socialista, que ha rechazado el argumento del alcalde de que el Mercado da pérdidas, ha pedido a Canteli que no achaque "a quien no es" que no se haya hecho el proyecto, y ha remarcado que son los comerciantes quienes "tienen la voz". "Ellos son los que están interesados en buscar la opción mejor para ellos", ha remarcado, asegurando que el Mercado sí necesita una reforma "que hay que acometer cuanto antes".

Respecto a las afirmaciones del regidor local en las que asegura que el PSOE y en concreto Llaneza trata de influir en la opinión de los comerciantes acerca de la reforma propuesta por el Ejecutivo, el portavoz del PSOE ha asegurado que habla "mucho menos de lo que el alcalde cree" con los comerciantes. "Si hablo es para que me asesoren en algún tipo de producto", ha asegurado.