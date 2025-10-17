Llega a Pola de Siero la versión escénica de La Regenta a cargo de Kamante Teatro

OVIEDO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El próximo viernes 24 de octubre a las 20.00 horas, el Teatro Auditorio de Pola de Siero acogerá la representación escénica de La Regenta, a cargo de Kamante Teatro, en un evento con entrada libre hasta completar aforo.

La concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local, Aurora Cienfuegos, presentó esta mañana el espectáculo junto al director de la compañía, Luis Vigil. La propuesta escénica, respaldada por el Ministerio de Cultura, surge con motivo del 140º aniversario de la publicación de la novela de Clarín, y es una evolución de la lectura dramatizada que Kamante Teatro ofreció en la Biblioteca de Asturias. "El éxito de aquella función ha impulsado a la compañía a dar un paso más y convertirla en una obra de teatro con formato propio", destacan desde el Ayuntamiento de Siero.

La obra se articula a través del diálogo entre dos sirvientes que, entre cotilleos, reflexionan sobre el impacto que ha generado La Regenta en la ciudad de Oviedo, pasando de limpiar los vidrios a convertirse en protagonistas de la trama y revivir el universo de Vetusta.

El montaje mezcla teatro de objetos, humor, interpretación directa al público y ruptura de la cuarta pared, en una puesta en escena dinámica que reinterpreta la novela desde la mirada de personajes secundarios que conectan con el espectador.