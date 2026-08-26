Localizan ilesos a dos senderistas desorientados por la niebla en Morcín

OVIEDO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en Proaza localizaron la pasada noche ilesos a dos varones que se habían desorientado mientras realizaban una ruta de montaña en Morcín, debido a la niebla.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 18.54 horas de este martes. Los afectados les indicaron que se encontraban en la zona del pico Carralina y que se habían desorientado a causa de la niebla.

De inmediato, se movilizaron por tierra efectivos de Bomberos con base en Proaza y el Grupo de Rescate (GR) a bordo del helicóptero medicalizado. Posteriormente, los integrantes del GR acudieron a la zona por tierra.

Finalmente, los tres efectivos de Bomberos de Proaza localizaron ilesos a los dos senderistas a las 21.51 horas. Los bomberos los acompañaron hasta su vehículo, que se encontraba estacionado en Les Bobies.

Los efectivos han regresado a su base a las 00.07 horas.