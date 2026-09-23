López acusa a Barbón de no condenar agresiones sexuales y él replica que Vox votó contra el centro de crisis

Carolina López - WEB DE LA JGPA

OVIEDO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las agresiones sexuales a mujeres ha sido uno de las cuestiones que han tratado el presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, y la portavoz de Vox en la Junta General del Principado de Asturias, Carolina López, en su confrontación en una de las sesiones del debate de orientación política.

Ella ha acusado al dirigente socialista de no condenar agresiones sexuales a mujeres producidas por inmigrantes. Barbón ha respondido que le preocupa cualquier tipo de agresión a mujeres, pero ha insistido en que Vox votó en contra de la creación del primer centro de crisis en Asturias para las mujeres víctimas de las agresiones sexuales.

"¿Qué votó usted cuando se debatió precisamente en los presupuestos de Asturias, la creación de este centro de crisis? Ya se lo digo yo, votaron no, votaron no. Entonces su preocupación es de boquilla", le ha reprochado Barbón ha López.

La presidenta de Vox en Asturias, Carolina López, le ha llamado "hipócrita" y ha aclarado que cuando su partido vota en contra de unos presupuestos lo hace en relación al global porque están en contra de todo el gasto superfluo y la subida constante de impuestos "que arruina a los asturianos".

López ha dicho que desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, las agresiones sexuales con penetración en Asturias. Ha dicho que es consecuencia de políticas "buenistas" que defienden a los delincuentes. López ha exigido más seguridad y protección. "A las mujeres hay que protegerlas con políticas antes de que sufran las agresiones", ha subrayado.

Barbón ha recordado el reciente anuncio del Gobierno de una de las medidas que irán en el presupuesto el 2027, consistente en la creación de un segundo centro de crisis en Gijón.

Los dos políticos también se han enfrentado dialécticamente en todo lo que tiene que ver con los impuestos. Mientras que Barbón ha dicho que Vox defiende a los poderosos con sus propuestas, López ha acusado al socialista de perjudicar precisamente a las clases medias y trabajadoras.