López (Vox) critica la falta de avances tras la reunión sobre el peaje del Huerna: "Mucho ruido y pocas nueces"

OVIEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Vox en la Junta General del Principado, Carolina López, ha calificado de "vergüenza absoluta" y de "falta de interés" por parte del Gobierno asturiano del socialista Adrián Barbón, señalando que el acceso al expediente administrativo sobre el peaje del Huerna solo se reclama "ahora que la Comisión Europea ha hecho público su dictamen".

A juicio de la parlamentaria, la reunión se ha saldado con "muchas palabras y pocos hechos", y augura un largo proceso jurídico mientras "los asturianos seguirán pagando un peaje injusto". Asimismo, ha calificado de "chantaje" la propuesta de asignación del peaje condicionada a los presupuestos generales del Estado, considerando que "solo sirve para salvarle los muebles al Gobierno nacional, que no ha sido capaz de aprobar unas cuentas esta legislatura".

Desde Vox Asturias exigen "políticos valientes que realmente defienden los intereses de los asturianos y no los del partido al que pertenecen". López concluye afirmando que "si hay que ir a Moncloa para exigir la eliminación definitiva del peaje, se debe hacer".