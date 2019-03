Losa vincula la gravedad de las últimas inundaciones con el suelo quemado y apela a la conciencia ciudadana

Publicado 04/03/2019 12:30:24 CET

OVIEDO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, ha vinculado este lunes la gravedad de las inundaciones registradas en enero en la comunidad a las dificultades del suelo quemado por anteriores incendios para absorber las intensas lluvias, por lo que ante la nueva oleada de fuegos que registra el Principado ha apelado a la conciencia ciudadana frente a los incendios provocados, tanto para prevenirlos como para denunciar los casos que se conozcan.

"Las inundaciones que ha habido el otro día, si no hubiera parte del suelo del territorio asturiano quemado, el propio suelo hubiera absorbido mucha del agua que arrastró todos los lodos y todo lo que había en el monte, que el suelo no pudo sujetarlo porque no había suelo vegetal, había desaparecido en los incendios anteriores", ha dicho en declaraciones a los medios tras mantener un desayuno con representantes de diversas asociaciones de mujeres en el inicio de la semana del Día Internacional de la Mujer.

Por ello, Losa ha pedido "responsabilidad", alertando de que los incendios ocasionan "un daño tremendo a la naturaleza que, además, trae consecuencias a largo plazo".

"Es nuestro patrimonio", ha remarcado, advirtiendo de que los incendios, junto al cambio climático, pueden convertir el país "en un desierto". En este sentido, ha apuntado que hay constancia de la que mayor parte de los fuegos son provocados y pide mayor concienciación, tanto para prevenirlos como para que se denuncie a quienes los provocan.

Un delito para el que entiende que, si se aplica bien la legislación vigente, hay penas suficientes, aunque recuerda que las leyes no son inamovibles si se trata de garantizar su máxima eficacia.

Losa, además, ha remarcado la "absoluta coordinación" que existe entre Delegación y el Gobierno del Principado para afrontar esta nueva oleada de incendios, recordando que desde este domingo se ha desplazado a Asturias la Unidad Militar de Emergencias (UME) para contribuir en las labores de extinción y control del fuego.

Del mismo modo, ha incidido en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está en permanente contacto "desde el primer momento" para conocer la evolución de las actuaciones.