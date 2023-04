Lourdes García afirma que no es una "prioridad" afiliarse al PP, pero "no tendría ningún problema" en hacerlo

OVIEDO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Educación de Oviedo, Lourdes García, ha afirmado este viernes que, en estos momentos, no es una "prioridad de mi persona ni, me imagino, de la lista" afiliarse al PP, pero que "no tendría ningún problema si así lo necesitan".

La concejala, que acaba de abandonar Ciudadanos para concurrir con el PP en sus listas al Ayuntamiento de Oviedo, ha afirmado a preguntas de los medios que la afiliación no es algo prioritario ya que "ahora estamos centrados en una campaña y en el Ayuntamiento".

"No tendría ningún problema, si así lo necesitan, de afiliarme al partido que me ha dado la oportunidad de seguir demostrando lo que se puede hacer en el área de Educación", ha indicado.

Por otro lado, sobre las reclamaciones de sus antiguos compañeros en Ciudadanos de que entregue el acta ha afirmado que no cree que sea "el momento" cuando hay una convocatoria electoral abierta "y un trabajo hecho, respetable y leal que fue con el que concurrí a las elecciones anteriores".