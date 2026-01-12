Lugones acoge el estreno del espectáculo 'Inteligencia Artificial (AY)' el 16 de enero

La concejala de Cultura de Siero, Aurora Cienfuegos, y la directora de la Fundación Municipal de Cultura, Isabel González.
Publicado: lunes, 12 enero 2026 12:33
   OVIEDO, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

   La concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local del Ayuntamiento de Siero, Aurora Cienfuegos, ha presentado este lunes el espectáculo 'Inteligencia Artificial (AY)', que los humoristas Jerónimo Granda y Maxi Rodríguez estrenarán en Lugones tras haber agotado entradas en Oviedo. La función tendrá lugar el viernes 16 de enero, a las 19.30 horas, en el Centro Polivalente Integrado (CPI) de Lugones.

   Las entradas tienen un precio de 7 euros, con tarifa reducida de 5,25 euros para estudiantes de entre 14 y 24 años, que deberán adquirirlas exclusivamente en taquilla acreditando su condición. Las localidades pueden comprarse de forma online a través de la web sieroentradas.siero.es y de manera presencial en la taquilla del CPI, abierta de lunes a viernes de 17.00 a 20.00 horas y los sábados de 11.00 a 13.00 horas. El día de la función, la taquilla abrirá también dos horas antes del inicio del espectáculo.

   'Inteligencia Artificial (AY)' reúne sobre el escenario al cantapensador Jerónimo Granda y al actor y dramaturgo Maxi Rodríguez en un montaje de 75 minutos que combina humor, música, teatro y reflexión. Granda cuenta con más de seis décadas de trayectoria profesional en ámbitos como la televisión, la prensa y los festivales, mientras que Rodríguez ha desarrollado su carrera en teatro, cine y televisión y ha sido reconocido con un premio Ondas.

   Durante la presentación, Cienfuegos ha señalado que "es un placer traer a Lugones un espectáculo tan original y divertido, que combina humor, música y teatro, y que permitirá al público disfrutar de grandes artistas en su estreno regional". En el acto también estuvo presente la directora de la Fundación Municipal de Cultura, Isabel González.

