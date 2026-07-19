Luis Piedrahita traerá en noviembre su nuevo espectáculo "Apocalípticamente correcto" al Centro Niemeyer

Espectáculo de Luis Piedrahita. - CENTRO NIEMEYER

AVILÉS/OVIEDO 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro Niemeyer de Avilés ha programado para el próximo 15 de noviembre el nuevo espectáculo del humorista, escritor y mago Luis Piedrahita, titulado "Apocalípticamente correcto", un monólogo centrado en las temáticas de la libertad y el destino.

Según ha informado la organización en un comunicado, el artista ha planteado en esta obra una reflexión sobre si las personas son realmente libres o si el destino ya está escrito. A partir de dicha premisa, el monologuista ha construido un recorrido de ironía en el que ha analizado asuntos tan diversos como el horóscopo, las autocaravanas, la leche de soja, las anguilas eléctricas o la libertad de expresión, con el objetivo de demostrar que la risa es la mejor herramienta para enfrentarse a los miedos cotidianos.

Las entradas para asistir a la función han quedado fijadas en un precio de 24 euros y están a la venta desde este 17 de julio, a partir de las 11:00 horas. Estas podrán adquirirse tanto en la taquilla del espacio cultural como en la página web oficial del Centro Niemeyer ('https://centroniemeyer.janto.es/espectaculo/apocalipticament...').

Asimismo, la organización ha dispuesto un descuento de dos euros aplicable a un total de 100 entradas para los miembros asociados al Club Cultura, con un límite máximo de dos localidades por persona. Esta promoción especial ha quedado habilitada desde el inicio de la venta de localidades y permanecerá disponible hasta un máximo de 15 días antes del inicio del espectáculo o bien hasta que se agoten las existencias.