Maikel Melero competirá en Gijón en el Freestyle de motocross acrobático el 27 de diciembre

Maikel Melero - FREESTYLE DE GIJÓN

OVIEDO, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El piloto castellano-manchego Maikel Melero participará en el Freestyle de Gijón 2025, que se celebrará el 27 de diciembre. Se trata de una competición de motocross acrobático en la que los pilotos realizan saltos y acrobacias con motos de gran cilindrada.

Según han anunciado los organizadores de este evento, Melero participará tras quedar por detrás de Mincha en la pasada edición y en el Campeonato de España de 2025.

El encuentro, que este año celebra su vigésimo aniversario, contará también con la presencia de Mario Lucas, tercer clasificado del nacional de Freestyle, que competirá por primera vez en Asturias.

Las entradas están a la venta en unientradas.es y en Motos Gijón, a 15 euros para niños y 29 euros para adultos.