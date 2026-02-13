El mal tiempo obliga a reprogramar la conferencia de Gabriele Finaldi de este viernes en el Museo de Bellas Artes

Gabriele Finaldi, Actual Director De La National Gallery De Londres. - MUSEO DE BELLAS ARTES

OVIEDO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Bellas Artes de Asturias ha informado este viernes que de la conferencia de Gabriele Finaldi, actual director de la National Gallery de Londres, prevista para esta tarde, debe reprogramarse debido a las inclemencias meteorológicas que han impedido su vuelo hacia la región.

Como alternativa, y con el fin de mantener el desarrollo del encuentro, la Dra. María López-Fanjul, directora del Museo de Bellas Artes de Asturias, impartirá una conferencia en el mismo lugar y a la misma hora originalmente previstas.

Esta conferencia forma parte del ciclo 'Asturias Global: Internacionalización del Museo de Bellas Artes de Asturias', que busca fortalecer la proyección internacional y convertir al museo en un espacio de referencia para el diálogo y la colaboración en el ámbito museístico.