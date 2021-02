Mallada (PP) lamenta que la "hoja de servicio" de Barbón esté "prácticamente vacía" a mitad de legislatura

OVIEDO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP asturiano, Teresa Mallada, ha lamentado este sábado que, a mitad de la legislatura autonómica, la "hoja de servicio" del presidente Adrián Barbón esté "prácticamente vacía". Ha asegurado en este sentido que "no es tolerable" que el presidente "se esconda permanentemente" tras la pandemia del coronavirus.

Mallada se ha pronunciado en estos términos durante su intervención pública en el Comité Ejecutivo Autonómico del PP, donde ha hecho un repaso sobre los últimos acontecimientos que afectan a la política asturiana, acompañada por el vicesecretario nacional de Participación del PP, Jaime de Olano.

Las críticas al jefe del Gobierno regional por parte del PP se centran en que "no ha hecho nada" para fortalecer los sectores productivos de Asturias durante la crisis económica derivada de la pandemia. Barbón, ha dicho, "tiene que compaginar la gestión de la crisis sanitaria con la gestión de la crisis económica, que se ha visto evidente desde el principio".

En este sentido, ha señalado que las medidas puestas en marcha por el Principado "han debilitado aún más" a la economía regional. Así, Mallada cree que el fondo de rescate de 2020, ofrecía "ayudas ridículas" para los sectores afectados. Las de 2021, por su parte, "llegan tarde" y son "insuficientes".

En materia de industria, la líder de los 'populares' asturianos ha criticado que el Gobierno asturiano "no ha sabido defender" los intereses de la comunidad, con un estatuto para las electrointensivas que "perjudica" la industria asturiana frente a la vasca y la catalana. El PP, ha dicho, "tiende la mano" al Gobierno para mostrar su oposición, pero Barbón "no quiere o no puede" contradecir la política "injusta" del Gobierno nacional "por no enfrentarse a ellos. "Opta por callar y asentir", ha denunciado.

A ello se suma una "nueva afrenta" con el proyecto de inclusión del lobo ibérico en el catálogo de especies protegidas. La nueva gestión del lobo, de aprobarse esta orden ministerial, será "la ruina" para los ganaderos. Por ello el PP ha presentado alegaciones oponiéndose a la inclusión en el catálogo de esta especie, ya que supone un "ataque" al sector, pero también a la autonomía de las CCAA con presencia del lobo en sus territorios. El PP, ha dicho, volverá a tender la mano al Gobierno asturiano para defender a los ganaderos frente a "ecologistas de salón".

Mientras, ha pedido al Ejecutivo asturiano que "cumpla con sus competencias" y elabore un nuevo plan del lobo "que se cumpla". "Eso es lo que tiene que hacer el Gobierno de Asturias si quiere ayudar a los verdaderos ecologistas de Asturias, los hombres y mujeres del campo", ha señalado.