María Neira, Embajadora de Sidra de Asturias Solidaria 2025 en la espicha contra el cáncer de septiembre

Archivo - La directora de Salud Pública y del Ambiente en la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, en el acto solemne por el 20º aniversario de la agencia, a 14 de octubre de 2021, en Madrid (España). Este 2021 se cumplen 20 años de la crea - Cézaro De Luca - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La XI Espicha Solidaria frente al Cáncer, organizada por la Denominación de Origen Protegida Sidra de Asturias y la Fundación Sandra Ibarra, se celebrará el viernes 12 de septiembre y contará con la presencia de la doctora María Neira como 'embajadora'.

La espicha tendrá lugar a las 19.30 horas en el Llagar Herminio de Colloto, en Oviedo. Durante el encuentro, la doctora María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, será nombrada oficialmente Embajadora de la Sidra de Asturias Solidaria 2025.

La Espicha Solidaria tiene como objetivo disfrutar de la sidra por una causa solidaria, que consiste en "sumar esfuerzos frente al cáncer". Así, una parte de la recaudación va destinada a la Escuela de Vida de la Fundación Sandra Ibarra.

La entrada tiene un coste de 40 euros y puede adquirirse en la sede del Consejo Regulador. En cada edición de esta espicha, se distingue a una personalidad de la cultura con el título de Embajador de la Sidra de Asturias Solidaria, reconociendo su labor como difusor de la cultura y raíces asturianas en todo el territorio nacional. María Neira recoge el testigo de la periodista Marta Reyero, y de anteriores embajadores como Carlos Franganillo, Antonio Lobato o Víctor Manuel.

SOBRE MARÍA NEIRA

Nacida en Langreo en 1962, la doctora María Neira es directora de Salud Pública, Medio Ambiente y Determinantes Sociales de la Salud en la OMS. Su trayectoria incluye misiones humanitarias en Centroamérica y África, responsabilidades en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y reconocimientos internacionales como la Orden Nacional del Mérito del Gobierno de Francia o el Premio Woman que recibió a manos de la Reina Letizia.

Con su nombramiento como embajadora, la Sidra de Asturias Solidaria "distingue a una asturiana universal cuya carrera internacional refleja valores de compromiso, salud y solidaridad".