Marlaska señala que el triaje en Ceuta toma "velocidad de crucero" y cifra en 300 las expulsiones por diferentes delitos

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside la inauguración del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Mieres.- EUROPA PRESS

MIERES, 14 (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado este lunes que el triaje de migrantes en Ceuta para la resolución de expedientes de asilo o de expulsión ha tomado "velocidad de crucero" gracias al refuerzo de personal y ha reiterado que el dispositivo policial para garantizar la seguridad en la ciudad autónoma se mantendrá hasta finales de diciembre. También ha cifrado en 5.300 los retornos voluntarios y en 300 las expulsiones con respaldo judicial tras la comisión de distintos delitos.

En declaraciones a los medios tras presidir la inauguración del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Mieres (Asturias), el ministro del Interior ha evitado dar cifras exactas de los expedientes finalizados, hablando de forma genérica de que se trata de una cifra "muy importante" en esta labor previa antes de poder decidir si el solicitante tiene derecho a protección internacional.

Según ha detallado, el Ministerio ha desplegado a "más de 100 personas entre policías nacionales especialistas en extranjería, personal para la tramitación e identificación de expedientes y efectivos de la Oficina de Asilo y Refugio".

"Estamos alcanzando una velocidad de crucero fruto de todos los medios que hemos introducido", ha señalado, puntualizando que se está actuando "con la mayor celeridad que la propia ley permite, garantizando sus derechos, pero evidentemente siendo muy expeditivos".

Asimismo, Marlaska ha desmentido las críticas sobre la falta de actuaciones efectivas y ha revelado que se están ejecutando salidas de la ciudad autónoma por distintas vías legales.

"No solo las salidas voluntarias, es decir, los retornos voluntarios que desde el mes de agosto son más de 5.300, sino que también hay expulsiones judiciales de aquellas personas que detenemos por la comisión de distintos delitos, interesando la sustitución de la pena por la expulsión. Llevamos ya en ese sentido 300, lo que es una forma de actuar y aplicar la ley con carácter de reacción pero también de prevención", ha precisado.

Interpelado sobre la posibilidad de fijar un calendario de expulsión para los migrantes que entraron irregularmente en la ciudad autónoma, el ministro ha rechazado ofrecer fechas concretas, alegando que la actuación gubernamental se rige por los cauces legales establecidos en un Estado democrático.

"Hemos puesto todos los medios a disposición, como no faltaría más, para recuperar la normalidad cuanto antes en Ceuta. Evidentemente, para resolver primero las identificaciones de todas las personas que entraron irregularmente; en segundo lugar, proceder a la tramitación de los procedimientos en caso de que soliciten protección internacional; y resolverlo como se hace en un Estado y en una democracia, conforme a derecho", ha explicado Marlaska.

En este sentido, ha dirigido un mensaje a quienes demandan expulsiones inmediatas: "A todos aquellos que dicen que se les expulse inmediatamente y que hay normativa en ese sentido, les digo: no mientan, no digan bulos, no generen desconfianza. En una democracia tenemos nuestros procedimientos". Asimismo, ha destacado que España ya se encuentra aplicando los preceptos del Pacto Europeo de Migración y Asilo.

ALERTA DEL CNI Y DIMISIÓN EN DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Marlaska se ha remitido a la responsabilidad de los cargos públicos al ser preguntado por las eventuales dimisiones en la Delegación del Gobierno en Ceuta tras la renuncia de su jefe de gabinete. "No me corresponde a mí tomar ninguna decisión ni decir lo que corresponde hacer a nadie. Lo que sí nos corresponde a todos, y sobre todo a los responsables políticos, es no faltar a la verdad, no mentir, no decir bulos y no generar desconfianza en las instituciones sin ningún sentido, sin ninguna razón y sin ninguna prueba", ha aseverado.

El titular del Interior ha reiterado que las informaciones y avisos facilitados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en relación con Ceuta constituían "alertas operativas y normales atendiendo a las circunstancias", desmintiendo la existencia de advertencias de gravedad no atendidas y subrayando que la propia inteligencia de inteligencia ratificó que "no había ninguna alerta de nada mínimamente relacionado con lo que aconteció el 30 de julio".

Respecto a la continuidad de los refuerzos policiales desplegados en Ceuta y si se ha preavisado a los agentes sobre su estancia hasta final de año, Marlaska ha confirmado la vigencia del operativo.

"Hemos preavisado nosotros y tenemos todos los medios establecidos hasta el 31 de diciembre. Sabéis que en el Real Decreto por el que se constituye la situación de interés para la seguridad nacional establecimos un plazo para la autoridad funcional del mando único hasta el 31 de diciembre", ha recordado.

"Nosotros tenemos que tener los medios y las previsiones totalmente establecidas. Si queremos ser eficaces en una situación tan compleja y excepcional como la de Ceuta, más aún tenemos que contar con el tiempo suficiente y los medios perfectamente dotados", ha añadido el ministro para justificar la permanencia del contingente.

RECHAZO A LOS INFORMES SOBRE FALTA DE PREPARACIÓN

Por último, el titular de la cartera de Interior ha negado de forma tajante las informaciones publicadas que apuntaban a que él hubiera asistido a reuniones en Bruselas donde se advirtió de la falta de preparación de Ceuta ante entradas masivas de migrantes.

"No ha habido ninguna reunión en la que yo haya estado presente, ni nadie de mi equipo me haya hecho saber esa circunstancia; todo lo contrario. España, en todos los Consejos JAI (Justicia y Asuntos de Interior) que celebramos, es valorada por cómo vamos reduciendo aproximadamente un 30% el nivel de entradas irregulares y en Canarias un 60%", ha señalado.

Marlaska ha concluido reiterando su empatía con los ciudadanos ceutíes ante la coyuntura que afronta la zona: "La situación que vive Ceuta es de una gran complejidad y de excepcionalidad fruto de los hechos acontecidos el día 30, y desde ese mismo momento se pusieron todos los medios del Estado para revertirla. Nuestra solidaridad con Ceuta y con todos los sentimientos de la población ceutí son manifiestos".