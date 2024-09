Martínez Salvador insiste en la "incompatibilidad" de las obras del colegio Rey Pelayo con la actividad lectiva

"El Ayuntamiento no va a hacer ninguna acción que pueda comprometer un riesgo para la seguridad de los alumnos", afirma



El portavoz del Gobierno local de Gijón, Jesús Martínez Salvador (Foro), se ha reafirmado este jueves en que los técnicos municipales les indican que las obras que se han de acometer desde el Ayuntamiento en el colegio público Rey Pelayo son "incompatibles" con que pueda estar funcionando con normalidad el colegio.

Así lo ha señalado Martínez Salvador, en respuesta a los medios de comunicación tras un acto en el Ayuntamiento gijonés, con respecto a que la consejera de Educación, Lydia Espina, anunciara en este día que los alumnos podrían volver a las aulas a finales del próximo mes de enero o febrero, una vez acabadas las obras de rehabilitación que competen al Principado.

Martínez Salvador ha preferido ser prudente y no dar plazas, pero ha insistido en que la seguridad "es lo más importante". "El Ayuntamiento no va a hacer ninguna acción que pueda comprometer un riesgo para la seguridad de los alumnos del colegio Rey Pelayo", ha insistido.

Ha apuntado, asimismo, que desconoce que se hubiera dicho al claustro del colegio, cuando en su día se presentó el proyecto de reforma, que las obras eran compatibles con la actividad lectiva. "Desde luego no es la información que yo manejo ni la que mis compañeros de Infraestructuras me trasladan", ha sostenido Martínez Salvador.

Sí que ha recalcado que "el Ayuntamiento no puede decidir sobre si unos alumnos de enseñanza, de una competencia que no es municipal, pueden o no acudir a un centro", ha remarcado.