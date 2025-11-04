Martínez Salvador urge al Principado a cumplir la ley para poder construir 500 viviendas de protección

GIJÓN, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
El concejal de Urbanismo y portavoz del Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha acusado este martes al Ejecutivo asturiano de "boicotear" una vez más el Plan Llave.
Así lo ha indicado, durante una rueda de prensa en el Consistorio gijonés, coincidiendo con la reunión de la mesa de contratación del Ayuntamiento de Gijón, donde se aborda el citado Plan
Martínez Salvador ha defendido el Plan "muy ambicioso" activado por el Gobierno local para fomentar la construcción de vivienda protegida en el concejo gijonés.
Ha recalcado, asimismo, que el Ayuntamiento de Gijón está en disposición de volver a licitar este próximo miércoles todas las parcelas de la fase 1, más unas cuantas más que puedan multiplicar el número de posibles viviendas que se construyan en la ciudad.
"Pero para ello, el Principado lo primero que tiene que hacer es cumplir la ley, es cumplir la legislación", ha señalado el edil de Urbanismo.
A este respecto, ha apuntado que el Principado debe establecer, con carácter anual, la actualización del precio de los módulos de vivienda protegida, si bien ha remarcado que es algo que no hace desde hace más de dos años.
Ha pedido, por este motivo, que el Principado cumpla la legislación porque, de lo contrario, no se va a construir ni un piso de protección, no en Gijón por el Plan Llave sino en todo el Principado de Asturias.
Ha argumentado, en este sentido, que el año pasado se iniciaron en Asturias la construcción de 2.000 viviendas y solo 60 de ellas eran protegidas.
Esto representa que siquiera un tres por ciento de lo que se construye en Asturias en la actualidad tiene algún tipo de protección y, por tanto, algún límite de precio.
A su juicio, igual que el resto de índices evolucionan, ha de ocurrir lo mismo con los módulos de vivienda protegida y que, por tanto, se puedan construir en Gijón al menos 500 viviendas en este mandato.
Ha explicado, asimismo, que pese a haber habido concurrencia a la primera convocatoria del Plan Llave, no se han adaptado al nuevo anexo de la modificación del pliego, por el aumento "tan pequeño" previsto de un dos por ciento y, por tanto, no son ofertas válidas.
El edil ha dejado claro, además, que están dispuestos a volver a sacarlo con muchas más viviendas en esta primera fase, porque tienen más suelo municipal que pueden poner a disposición del sector para que se pueda construir vivienda protegida, pero ha insistido en que, para eso, el Principado tiene que cumplir la ley y tiene que ajustar los precios de los módulos a lo que ha evolucionado.
"Ni más ni menos que lo que le está pidiendo desde el sector de la Construcción", ha remarcado. De hacerlo, ha sostenido que estaría garantizado de que al menos, solo en Gijón, se van a construir 500 viviendas de protección.
Martínez Salvador ha visto como "la mayor muestra de fracaso" de una Administración el que no esté sabiendo dar soluciones al problema del acceso a la vivienda, que considerado que es el más importante de la actualidad probablemente para la sociedad.
Frente a ello, ha asegurado que el Ayuntamiento de Gijón moviliza todo su suelo, que forma parte del patrimonio municipal, para que se solucione un problema de los gijoneses, el del acceso a la vivienda a un precio asequible. "Para eso el resto de administraciones tienen que estar a la altura, tienen que dar la talla y tienen que cumplir la ley", ha trasladado.
Con todo, ha afirmado que "el Principado tiene en sus manos el que se pueda construir en Gijón 500 viviendas de protección en este mandato o que no se construya ninguna".
Ha matizado, sobre ello, que el modelo presentado por el Ayuntamiento en su convocatoria se ajusta a una posible subida, pero si luego el Principado, no se compromete con esa actualización, "no sirve de nada". "Un ejemplo más de por qué hablamos de boicotear un proyecto de Gijón", ha criticado.
Ha justificado, asimismo, que el tipo de índice tiene que evolucionar con criterios objetivos, es decir, lo que haya subido el coste de la construcción, "ni más ni menos", ha agregado.
Unido a ello, ha puesto el ejemplo de las última licitación de obras de construcción del Principado, por las que paga los pisos a más de 200.000 euros, sin contar el valor del suelo. Según el concejal, si le imputamos el valor del suelo, está pagando por un metro cuadrado de superficie útil de vivienda 3.000 euros, pero al constructor le exige que lo haga a 2.100. "Obviamente hay un desequilibrio muy importante", ha sostenido.