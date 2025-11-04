Martínez Salvador ve preocupante que la ex Miss Asturias hable de contratos amañados en la ciudad

GIJÓN, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha animado este martes al secretario general de la Agrupación Socialista de Gijón, Monchu García, a que haga "examen de conciencia" y una supervisión de la institución que dirige, tras la declaración de la ex Miss Asturias, Claudia Montes, quien habló en el Senado de que en Asturias llevaban 40 años amañándose contratos y que todo el mundo lo sabía.

"Que ayer en el Senado se nombre al candidato a la alcaldía del PSOE de Gijón y al actual portavoz diciendo que estaban al tanto de estas cosas, pues no nos preocupa", ha reconocido Martínez Salvador, en respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa.

"Flaco favor le hace a la política", ha insistido sobre el escuchar declaraciones como esa y más de un Ministerio como es el de Transportes, del que ha remarcado que no hacen más que recibir noticias "negativas".

Sobre la acusación de contratos amañados, ha insistido en que se dijo que los responsables socialistas asturianos y gijoneses lo sabían y no hicieron nada. "Y mientras tanto, nos licitan el vial de Jove en víspera de las elecciones y luego no son capaces de adjudicarlo y ejecutarlo", ha remarcado.

El edil ha reiterado que todo esto es "muy preocupante" y por eso creen que tienen que dar explicaciones. "Yo creo que todo lo que está sucediendo y lo que estamos contemplando que le ocurre al Partido Socialista en la actualidad, desde luego es lamentable", ha opinado.

Sobre el dirigente socialista local, le ha animado a, después de hacer la supervisión interna del partido, a tomar las decisiones que tenga que tomar para que sea una institución y una entidad "limpia".

Ha desligado cualquier acción, eso sí, de su partido. "No nos parecemos en nada", ha asegurado, a lo que ha insistido en que se estaba advirtiendo de posibles amaños de contratos y mientras tanto los contratos importantes de Gijón "no salen ninguno ni se adjudican ninguno", se ha quejado.