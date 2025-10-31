Massiel, "historia viva de este país", Premio Isaac del Rivero por su extensa trayectoria del FICX

El director del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX), Alejandro Díaz Castaño, interviene en la presentación de la 63 edición del certamen gijonés, en la antigua Escuela de Comercio. - EUROPA PRESS

El director del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX), Alejandro Díaz Castaño, ha presentado este viernes la 63 edición del certamen gijonés, que se celebrará del 14 al 22 del próximo mes de noviembre y en la que, entre otros galardones, se entregará el Premio Isaac del Rivero a la cantante Massiel, en reconocimiento a su carrera.

Bajo el lema 'El cine auténticamente independiente', el evento arrancará, el próximo día 14 en el teatro Jovellanos, con el presentador y cómico Arturo Valls, que será el maestro de ceremonias de una gala en la que se proyectará, a su cierre, la película 'Blue Moon', de Richard Linklater y protagonizada por Ethan Hawke, Margaret Qualley y Andrew Scott.

Así se ha destacado durante la presentación del FICX, en la que ha participado, además de su director, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, el presidente de Divertia, Óliver Suárez, y el programador del certamen, Tito Rodríguez.?

La clausura, en su caso, contará con el largometraje 'El gran arco', de Stéphane Demoustier, como broche a un certamen "único", en el que podrán verse 197 títulos, de los que 110 están dirigidos o codirigidos por mujeres (56%). En concreto, serán 115 largometrajes, 81 cortometrajes y un mediometraje.

Díaz Castaño, que ha afirmado que el FICX es un festival "único" cuya programación no la cambiarían por ninguna de otro festival, ha destacado que su éxito es buena parte del equipo que lo conforma y de una ciudad con cada vez "más tirón".

En cuanto a los galardones, ha resaltado, en el caso de Massiel, que es un reconocimiento a una figura "muy pop", que siempre lleva por delante su asturianía. "Es historia viva de este país", ha asegurado.

También se reconoce el trabajo de la cineasta japonesa Naomi Kawase con el Premio Gijón Plató; el cine de Lisandro Alonso con el Premio de Honor y a la "gran dama del cine y audiovisual" Vicky Peña, dos veces nominada al Goya y a la que se otorga el Premio Comadre de Cine.

Díaz Castaño ha destacado, además, que en esta edición se concede, por primera vez, el Premio Especial Retueyos, a Pilar Palomero, de la que ha asegurado que es una de las grandes figuras del cine español, con una carrera de las más destacas. Ha explicado, en este caso, que es un premio creado para reconocer a cineastas con menos de tres películas.

Por otro lado, ha tenido palabras de recuerdo para el hijo de Isaac del Rivero y para el que fuera programador del FICX, Fran Gayo, ya fallecidos. En el caso de Del Rivero, ha apuntado que su hija seguirá su tradición y hará el dibujo del ganador de la edición del certamen. De Fran Gayo, además, ha indicado que "de alguna manera nos sigue acompañando".

JURADOS Al tiempo, ha anunciado los miembros de los distintos jurados, entre ellos el del Premio a la Mejor Película de la Sección Oficial Albar, que estará compuesto por: la cineasta canadiense Sophy Romvari; el productor estadounidense Scott Macaulay; la actriz española Eva Llorach; Alexis Juncosa; y el cineasta español Carlos Marqués-Marcet.

El Jurado Fipresci contará con tres destacados profesionales: el periodista y crítico musical y cinematográfico barcelonés Joan Pons; el periodista y documentalista francés Julien Camy; y el crítico y autor alemán Holger Heiland.

En cuanto al jurado encargado de premiar los mejores cortometrajes, cuenta con: la artista visual, programadora y guionista María Abenia; el actor, productor y director de festival italiano Matteo Pianezzi; y la actriz, escritora y cineasta Nikki Bohm.

El jurado de la nueva Competición Internacional FICX Premiere estará presidido por el cineasta argentino Lisandro Alonso, a quien acompañarán la cineasta rumana Monica Stan y Liza Linardou.

En el caso del jurado de cine español, estará compuesto por la productora argentina Lilia Scenna, la directora y montadora Nila Núñez y la cineasta, guionista y profesora universitaria Iratxe Fresneda.

El jurado que otorgará el Premio CIMA a la Mejor Cineasta lo formarán, por su lado: la actriz, directora, guionista y productora Irene Menéndez Palomino; la actriz, creadora y coordinadora de intimidad Tábata Cerezo; y la productora ejecutiva y directora de producción gallega Nati Juncal Portas.

El jurado de la sección La noche del corto español, asimismo, estará formado por: la gestora cultural Carmen Chávez; la directora y documentalista Marta Codesido; y la directora, documentalista y guionista asturiana Alicia Moncholí Lueje.

Por parte del programador del FICX, Rodríguez ha llamado la atención, al margen de las películas de apertura y cierre, sobre el largometraje de Anémona, de Ronan Day-Lewis, y que supone la vuelta a la interpretación de unos de los actores "más grandes" de la historia del cine, Daniel Day-Lewis, tras su retiro en 2017.

También ha destacado que en esta 63 edición se podrán ver 39 títulos de cine asturiano, de los que diez son largometrajes y 29 son cortos. Con sello español, además, pasarán por el FICX 30 largometrajes y 45 cortometrajes.

FOCOS

En cuanto a los Focos de esta edición, uno de ellos se dedicará a la directora canadiense Sophy Romvari, conocida por obras como 'Romvari' o 'Hot Docs' y reconocida por su cine en el que explora los límites de la identidad y la memoria.

Se ofrecerán dos sesiones: una con su debut en el largometraje, 'Blue Heron', y otra con una selección de sus multipremiados cortometrajes, como 'Still Processing' y 'Pumpkin Movie'.

También se dedicará uno de los focos a la artista visual francesa Laure Prouvost (Lille, 1978), que consistirá en un doble programa titulado 'At night this water turns black / Las imágenes de Laure Prouvost'.

El festival también ofrecerá la retrospectiva de la cineasta astur-venezolana Elena Duque, de la que han destacado que su trabajo se mueve en la frontera entre la animación y el collage. La sesión incluirá una selección de sus cortometrajes y culminará con la performance 'Curso de pintura rápida para principiantes'.

UNA SEÑA DE IDENTIDAD

Moriyón, por su lado, ha incidido en que hablar de cine es como hablar de una parte "de nuestra propia identidad cultural", algo que ha atribuido, en gran parte, a los más de 60 años "de éxito" del FICX.

De esta ha resaltado que ha desarrollado una capacidad "innata" para convertirse en un acontecimiento "único", con 197 títulos, 110 de ellos con firma de mujer.

"Gijón respirará cine por todos los rincones", ha agregado con alusión a que la extensa programación se llevará al teatro Jovellanos, a Laboral Ciudad de la Cultura, a salas de cine convencionales y a centros municipales. "La cultura se hace imborrable en Gijón", ha sostenido la alcaldesa.

Dentro del certamen, por otra parte, tendrá lugar, del 17 al 21 del próximo mes de noviembre, 'Semilleru' unas jornadas de la industria emergente del cine de autor.

En las mismas habrá diversas actividades, como la Masterclass 'En busca del equilibrio', impartida por la cineasta Anxos Fazáns, la charla dada por Fran Menéndez, de la firma Welaw, el taller de Ágata Szczygiel, de la Oficina Media España, o la charla de Pablo Martí Villar, sobre derechos de autor.

Las jornadas concluirán con el taller 'Del concepto a la pantalla: primeros passo en la producción audiovisual', impartido por Alejandra Mora, de Amora Films. El acceso a las distintas actividades será gratuito hasta completar el aforo, con un plazo de inscripción abierto hasta el próximo 10 de noviembre.