"Me ha parecido totalmente absurdo", afirma de la separación de sexos en las pruebas de Emulsa

La alcaldesa de Gijón, Ana González, ha señalado este lunes que si ella hubiera sido presidenta del tribunal de la prueba teórica de las oposiciones de Emulsa celebrada este pasado fin de semana ella no hubiera hecho una separación por sexos.

"Me ha parecido totalmente absurdo", ha confesado al respecto, aunque sí considera que por el volumen de personas que se presentaban era necesario hacer una división.

Según ella, cree que hay un mecanismo ya establecido "de sentido común", como es de acuerdo al alfabeto y que funciona, a su parecer, "fantásticamente". Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en la inauguración del Foro de Innovación de Cotec.

La regidora gijonesa ha señalado que sí que ha preguntado por qué se ha hecho de esa forma y ha indicado que ella no lo hubiera hecho así, pero ha recalcado que los tribunales son independientes del Ayuntamiento y tienen potestad para hacerlo.

A esto ha sumado que no se incurre en "ninguna ilegalidad", por lo que, en su opinión, "aparte de la irracionalidad, y no sé si querían hacer algún tipo de gesto raro, incomprensible, pues no lo sé.

Preguntada por el Plan de Movilidad que se lleva este próximo jueves al Pleno, ha defendido que es un trabajo que han hecho "con muchísimo rigor y absolutamente consensuado con la ciudad".

Eso sí, ha recalcado que eso no quita que no haya personas en contra en la ciudad e incluso algunas que no quieren que haya Plan de Movilidad.

Dicho esto, ha recordado que ha sido aprobado en el Consejo de Movilidad mayoritariamente con 21 votos, además de que incorpora aportaciones de vecinos y entidades, así como grupos municipales. También ha recalcado que es obligado contar con Plan de Movilidad.

"Yo no temo nada", ha apuntado sobre si puede haber algún concejal del Gobierno local que rompa la disciplina de voto y no apoye el Plan de Movilidad. "Tener miedo, es muy paralizante", ha remarcado. "Espero la responsabilidad de las personas", ha agregado sobre la votación en Pleno. De hecho, ha incidido en que no ve ninguna otra diferencia respecto a otros planes aprobados en este mandato.