Los médicos asturianos inician este martes una huelga de cuatro días consecutivos para exigir un Estatuto Marco propio

OVIEDO/MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los médicos de Asturias inician este martes, día 9, una huelga de cuatro días consecutivos --hasta el viernes 12, incluido-- para reclamar un Estatuto Marco propio para la profesión. Se suman a la huelga convocada a nivel nacional por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), y a la que se han sumado otros sindicatos.

La huelga está convocada a nivel nacional por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que decidió mantenerla tras rechazar la última oferta del Ministerio en relación al Estatuto Marco "porque no hay mejoras sustanciales".

Después de casi tres años de negociaciones y más de 60 reuniones entre el Ministerio de Sanidad, sindicatos y comités de huelga no se ha logrado alcanzar un acuerdo satisfactorio para todas las partes sobre un documento que lleva vigente desde el año 2003.

Entre sus reivindicaciones, los sindicatos insisten en un Estatuto Marco propio para los médicos, ya que consideran que el capítulo específico que ofrece Sanidad no es suficiente. Así, argumentan que esta petición se fundamenta en la necesidad que tiene el colectivo médico de tener un Ámbito de Negociación diferenciado y de tener interlocutores propios ante la Administración.

Tampoco están de acuerdo con la clasificación de los grupos profesionales. Así, indican que el Ministerio sigue manteniendo su postura de no diferenciar en grupos distintos a titulados MECES III con titulados MECES II, "de tal forma que graduados de 240 créditos con formación especializada podrían tener el mismo nivel que un médico con 360 créditos", añaden.

Los médicos consideran que el nivel de responsabilidad no es tenido en cuenta para la clasificación. Además, apuntan que no se contempla la modificación del EBEP para la creación de una diferenciación dentro del grupo A para los MECES III con la creación del grupo A1+, "con las consecuencias retributivas que ello conlleva".

En cuanto a la jornada de guardias, señalan que no se califica como actividad extraordinaria ni se garantiza su retribución por encima de la hora ordinaria. "La Administración pretende que la guardia médica siga siendo el mecanismo para garantizar asistencia completa con plantillas insuficientes. No se nos ofrecen garantías suficientes para que no se siga obligando a compañeros a tener jornadas semanales de más de 45 horas, puesto que el comodín de las 'necesidades del servicio' sigue vigente a pesar de todo", critican.

Además, indican que la movilidad forzosa se mantiene en el nuevo Estatuto Marco y rechazan el régimen de incompatibilidades "discriminatorio".